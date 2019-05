Bullrich aseguró que "no se va a permitir" cortes de accesos

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró hoy que el gobierno "no va a permtir" el corte de puentes y que no descarta la intervención de las fuerzas federales de seguridad que ya están apostadas en los principales accesos a la Capital Federal.



Así lo advirtió esta mañana en declaraciones a radio La Red en las que explicó que "está todo liberado", en referencia a los principales accesos a la ciudad, entre los que mencionó la zona de la ruta Panamericana y ruta 197, autopistas y puentes.



"Está todo liberado, la gente puede venir a trabajar, están garantizados los accesos por las fuerzas federales de seguridad", dijo la titular de la cartera de Seguridad de La Nación.



Dejó en claro que "no se va a permitir" que se corten esos accesos e indicó que se han reportado algunos incidentes en supermercados y estaciones de servicios donde grupos de delegados gremiales impedían el ingreso del personal.



Al respecto dijo que "la Gendarmería y la Policía Federal, según corresponda, va a garantizar que quien quiera trabajar lo haga, y agregó: "No se van a permitir aprietes".



En otro tramo de la entrevista, Bullrich dijo que estaban "hartos de los paros" y recordó que se trataba del quinto paro que le hacían al gobierno de Mauricio Macri.



"Estamos hartos de los paros, de que cada dos por tres hagan un paro. Es el quinto paro. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, pasa esto", sostuvo.



Dijo que "Cambiemos piensa distinto" y lamentó que haya gente "que tiene que adherir por la fuerza" al paro "para no sufrir aprietes".