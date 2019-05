Nito Artaza: “Con Avancemos hicimos una campaña corta sin promesas pero con propuestas"

A pocos días de las elecciones provinciales que se disputarán el próximo domingo 2 de junio, el candidato a senador provincial Nito Artaza visitó las instalaciones del Diario El Litoral para comentar sobre la última etapa de la campaña que viene realizando dentro de la alianza Avancemos que comparte con el goyano Gerardo Bassi y otros candidatos del partido Libres del Sur.

“Avancemos se ha ganado un espacio en el electorado en estas elecciones. Fue una campaña corta que la hicimos sin promesas pero con propuestas. Estuvimos recorriendo los barrios de la provincia y creemos que desde la legislatura se debe declarar la emergencia alimentaria que se pueda implementar en las escuelas y diferentes municipios”, afirmó Artaza a ellitoral.com.ar

El candidato aseguró que es preocupante las dificultades que tienen las familias como consecuencia de la crisis económica y la inflación como también el estado de los barrios correntinos. "Hay vecinos que son jubilados y salen a mostrarnos las boletas y decirnos que no les alcanza la plata. Estas cuestiones necesitan una respuesta inmediata", comentó.

“Nosotros haremos hincapié sobre dos cuestiones centrales. Una es cuidar el ambiente a través de la creación de un polo mueblero para darle un giro al uso de la madera. La otra es un proyecto que ya se ha presentado en el senado y es la creación de una universidad nacional de Corrientes. Hoy los jóvenes del centro o sur necesitan otra universidad pública con otras carreras que tengan que ver con las producciones que se realizan en la provincia”, afirmó.

Acerca de los números de pobreza que revelaron los últimos datos del INDEC , Artaza explicó que quienes hacen política deben pedir perdón antes de pedir el voto. “Corrientes sigue inmersa en el subdesarrollo. Necesitamos un proyecto propio discutido con personas como Colombi o el justicialismo. No debemos alinearnos a los gobiernos que en definitiva no dan respuestas a los problemas centrales de la provincia”, aseguró. En esa línea resaltó la idea de apuntar a la industrialización porque “la reparación histórica no pasa por obras, sino por la industria dándole valor agregado a la madera” .

Elecciones nacionales

Respecto a la fórmula Fernández- Fernández, Artaza dijo que se movió el tablero y ésto le dio “un techo más alto” a lo que tenía Cristina Kirchner. Habló de su relación con Alberto Fernández y lo consideró “un hombre de consenso que puede articular con los gobernadores, intendentes y diferentes espacios”. Para él se trató de una jugada inteligente pero manifestó que “ni unos ni otros deben volver como eran” y que si vuelve ese espacio debe ser "más grande para resolver cuestiones centrales de las Argentina y terminar con la discusión de estar de un lado o de otro".

“Hay que tomar las cosas buenas que hizo cada gobierno y dejar las cosas malas de lado. Hacer un compromiso contra la corrupción y en ese sentido creo que puede haber un gran frente y nosotros queremos ser el espíritu del mismo”, concluyó.

Mañana harán el cierre de campaña en el Salón Sur ubicado sobre Avenida Alta Gracia al 2615. También habrá otro en la localidad de Goya.