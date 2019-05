Hugo Moyano: "El paro demuestra el rechazo a las políticas del Gobierno"

En ese sentido el líder camionero aseguró que "las paritarias tienen que superar la inflación para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y no se condene a los trabajadores a "mayores necesidades". "Si no se basan en la inflación, entonces no estamos actuando como corresponde", sostuvo en referencia a los gremios que negocian paritarias.

Por su parte, Sergio Palazzo, titular de La Bancaria dijo que "hay millones de calles que pueden ser utilizadas, en vez de las siete cortadas. Le sugerimos a la ministra Patricia Bullrich que resuelva los problemas de los argentinos y no los problemas de tránsito", dijo el sindicalista.

En ese sentido agregó que "la Argentina tiene más del 50% de inflación, dos dígitos de desempleo, endeudamiento que va a condicionar al gobierno que viene. De eso se tienen que preocupar".

Minuto Uno