SAN LORENZO

PIZZI CERCA DE

VOLVER AL CICLON

El representante de Juan Antonio Pizzi, el empresario Ricardo Schlipper, señaló que el director técnico santafesino “está muy cerca de regresar a San Lorenzo”, luego de la reunión que mantuvo con el presidente “azulgrana”, Matías Lammens, y el vice Marcelo Tinelli. “Tuvimos una buena reunión con (Matías) Lammens y (Marcelo) Tinelli. Juan se fue entusiasmado porque la propuesta le despertó algo más allá de dirigir en Europa”, dijo Schlipper.

ALFARO NO DA

SEÑALES DEL ONCE

Boca Juniors entrenó ayer por la tarde en Casa Amarilla, en el primer día de trabajo en la semana previa para enfrentar el próximo domingo a Tigre por la final de la Copa de la Superliga, en una práctica abierta en la que Gustavo Alfaro no dio indicios acerca de la formación inicial que presentará para el partido en Córdoba.

El gran interrogante es saber cómo el DT va a reemplazar al doble cinco de Iván Marcone y Nahitan Nández, ambos imposibilitados de estar, el primero porque fue expulsado ante Argentinos Juniors y el otro porque en ese encuentro llegó a la quinta amarilla.



LIBERTADORES

PONZIO IRA ANTE

EL PARANAENSE

El experimentado mediocampista central Leonardo Ponzio “va a jugar el jueves contra Atlético Paranaense aunque no esté para aguantar todo el partido”, confió el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a 48 horas de la segunda final de la Recopa Sudamericana que se disputará en el Monumental de Núñez, donde el “Millonario” deberá levantar el 0-1 con el que se volvieron del cotejo de ida en Brasil.

“Tal vez él no esté para todo el partido, pero necesito experiencia, ganas, espíritu. Hace varios partidos que no juega y tiene deseo de estar, y será importante, porque desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté”, expresó ayer Gallardo en conferencia de prensa.