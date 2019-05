Comunicado de la Superliga abre un frente de batalla con la AFA

La Superliga, que conduce Mariano Elizondo, le envió una carta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, que se difundió públicamente, en la que le recuerda que no puede definir los criterios de clasificación a las Copas porque es una decisión que reglamentariamente le pertenece.

“La AFA no puede modificar los reglamentos aprobados por la Superliga”, dice el comunicado. Además, agrega: “El presidente de la AFA se inmiscuye en cuestiones que resultan competencia exclusiva de la Superliga”.

El texto asegura que es “falsa” la postura de Tapia sobre que la AFA tiene “el poder de implementar los requisitos exigidos a los clubes para participar de los torneos internacionales”.

Firman la nota los presidentes Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D’Onofrio (River) y representantes de Lanús, Argentinos, Vélez, Atlético Tucumán y Talleres. No firmaron Banfield (lo quiere tratar la Comisión Directiva) y Tigre (afectado por la clasificación a las Copas).

Además, en la reunión de ayer en Puerto Madero, sede de la Superliga, se trató la intención de algunos dirigentes, que en un encuentro en el hotel Savoy, del último jueves, opinaron que había que anular los promedios del descenso en la próxima temporada.

En este caso, hubo oposición a la eliminación inmediata, aunque se aceptó debatir para la siguiente temporada.