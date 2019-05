Jornada nacional de lucha replicará en Corrientes con paro y movilización

El paro general convocado por la CGT y las dos CTA, a nivel nacional, replicará en Corrientes a través de medidas de fuerza en el sistema de transporte público de pasajeros, en vuelos estatales, los bancos no atenderán, las organizaciones sociales se concentrarán en el centro con una serie de reclamos y entregarán un documento al Ejecutivo.

Si bien no habrá atención en entidades bancarias, no obstante desde el Banco de Corrientes informaron que abrirán sus puertas al público. En tanto, desde la seccional Corrientes de la Asociación Bancaria confirmaron su adhesión al paro nacional. Se extenderá por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo. “Este sistema tributario nos castiga, en beneficio de muy pocos, en perjuicio de la mayoría, con el brutal impuesto al salario (Impuesto a las Ganancias) y a consumos esenciales”, expresaron a través de un comunicado.

Tampoco habrá vuelos, porque los sindicatos que nuclean al sector se sumaron a la jornada nacional. Por otra parte, la Junta Ejecutiva del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) ratificó la adhesión del gremio al paro nacional docente de hoy convocado por Ctera. “La canasta básica viene subiendo un 4% por mes, la inflación acumulada es del 57% anual y el mejor esfuerzo que hace el Gobierno es destinar $183 al básico docente y $10 para la hora cátedra. Claramente esto insuficiente y lejano a la realidad”, indicó Fernando Ramírez.

De igual modo, convocaron a la medida de fuerza los gremios que nuclean a docentes universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste, como Adiunne y Codiunne.

A su vez, los estatales provinciales y nacionales nucleados en ATE se manifestarán hoy a las 9.30 frente al edificio de Invico, en la esquina de La Rioja y San Martín. “Vamos a reclamar en contra de la política nacional e incorporamos nuestro rechazo a la tercerización de la vivienda social. Incorporamos al pedido el rechazo a la entrega del parque Mitre y de la costanera”, manifestó a El Litoral el referente de ATE, Walter Zamudio.

En tanto, sindicatos y organizaciones sociales evaluaban realizar ollas populares y una movilización. Por lo pronto, desde Suteco confirmaron una marcha. En tanto, desde ATE manifestaron que una comisión remitirá un documento que se entregará al titular del Ejecutivo provincial.