Ampliarán datos e información en la red de terapias y traumatología provincial

En una reunión de organización de la red de terapias intensivas y traumatología provincial, encabezada por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, acordaron ampliar los servicios informáticos para mayor control y movimiento de pacientes. Al respecto, el director de Sistemas de la cartera sanitaria local, Fabián Medina, comentó a El Litoral que en la plataforma de centros de salud también se especificará qué tipo de paciente ocupa las camas.

Esta mayor información permite que se agilicen los traslados, pero a la vez que Salud cuente con estadísticas sobre el trabajo que realizan en los centros de salud y a quiénes atienden.

“La reunión convocó el ministro Cardozo y se habló sobre las derivaciones, cómo manejar este tema sobre todo en el área de terapia intensiva. Respecto a la parte que me compete, el área informática, se habló mucho de lo organizativo”, comentó Medina a este diario.

En este sentido, recordó que “cuando se inauguró el centro de derivaciones, brindamos conocimientos sobre las derivaciones y módulos de gestión de camas, desde los centros de salud deben contar con la información sobre las camas disponibles para transmitir esta información de forma rápida cuando existe la necesidad de una derivación”.

“Desde el área de sistema lo que pidieron fue agregar información sobre las camas ocupadas y el estado de las mismas, es decir, quiénes las están ocupando y la patología que tienen. Esto pidieron los referentes de la salud y vamos a trabajar en ello”, dijo y explicó que “estos datos en los hospitales maneja la gente de estadística, salen a recorrer todas las salas e informan a través de las plataformas cómo están trabajando en los servicios de dicho centro de salud”.

Este sistema lo integra la mayoría de los hospitales regionales, zonales y de Capital. Medina señaló que “faltan unos pocos hospitales chicos que se sumen a esta red”.

A la vez, recordó que “se comenzó a trabajar hace dos años en esta red para mejorar el sistema de derivaciones sobre todo desde el interior a Capital, para que los pacientes no lleguen a un hospital y se encuentren con que no hay camas”. “Además del sistema de derivación de camas, se colocó GPS en ambulancias para ver el movimiento de estos transportes”, señaló Medina a este medio gráfico.