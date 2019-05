Por el asueto provincial, no habrá actividad administrativa

Corrientes hoy conmemora una de sus fiestas más tradicionales como es la Cruz de los Milagros y, por tratarse de un asueto provincial, durante la jornada no habrá actividad administrativa en la mayoría de las dependencias públicas así como tampoco habrá clases en las instituciones educativas. Sin embargo, algunos servicios como la recolección de residuos se prestará con normalidad, al igual que las oficinas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) atenderán al público en los horarios habituales.

Asimismo, se espera que la actividad comercial en la ciudad se desarrolle de manera normal.

A raíz del asueto provincial de hoy por la celebración del Milagro de la Cruz, las dependencias administrativas estatales provinciales y municipales no atenderán al público. En tanto, las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), del Programa de Atención Médica Integral (Pami), el Registro Civil y el Correo Argentino permanecerán cerrados.

Mientras que las instituciones educativas en todos los niveles de la ciudad hoy no tendrán actividad.

Por otra parte, los servicios de transporte urbano e interurbano funcionarán con normalidad durante la jornada de hoy, así como los hospitales y centros asistenciales sanitarios públicos contarán con atención en consultorios externos y guardias médicas.

En cuanto a los servicios municipales, desde la Comuna informaron que hoy habrá recolección de residuos en los horarios y recorridos habituales, mientras que la Dirección de Defunciones atenderá de 7 a 18, y se podrá realizar exclusivamente trámites de sepelio y traslados a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro, que estarán abiertos de 7 a 19.

El Tribunal de Faltas Municipal abrirá de 8 a 14 solo se podrán realizar trámites relacionados con secuestros preventivos, mientras que la Caja Municipal de Préstamos atenderá de 8 a 17, únicamente para efectuar el cobro de multas. Las áreas de Tránsito y Guardia Urbana trabajarán con personal de fines de semana y feriados, al igual que las ambulancias del sistema de emergencias.

En tanto, la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) atenderá con normalidad y el Centro Emisor de Licencias de Conducir no abrirán sus puertas al público hasta el lunes.