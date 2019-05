Vacunas antigripales: masiva convocatoria en la Cabral

Al igual que en los primeros dos días de vacunación, en los cuales se colocaron más de mil dosis, en el vacunatorio móvil de la plaza Cabral hubo una amplia demanda.

La mayoría de las personas -mayores de edad- fueron en busca de la antigripal, comentó la directora de Inmunización Angelina Bobadilla a El Litoral.

En el día de ayer, por la mañana, había una fila que superaba las 30 personas. Dado esta alta demanda , que ya había sido anticipada por el Ministerio de Salud, este año, además de cambiar de plaza, antes era en la Vera, se sumaron vacunadores.

Ahora, las vacunas se colocan en la Cabral, donde estiman que transita más gente y hay más espacio físico para brindar esta atención. Emplazados allí, además, no se interrumpe el paso de otras personas. El servicio cuenta con ocho vacunadores, el doble que años anteriores.

Cabe recordar que la antigripal está destinada a grupos de riesgo y que se encuentra disponible también en vacunatorios de la provincia, Caps y Saps.

Respecto al lanzamiento de la campaña de vacunación escolar, la doctora Bobadilla indicó que será la semana próxima pero que aún, por cuestión de agenda, no tienen una fecha precisa.

Por otra parte, el Banco de Sangre Central de Corrientes, dependiente del Ministerio de Salud Pública, desde el pasado 26 de abril se encuentra adherido al Plan Nacional de Vacunación Antigripal.

Por tal motivo, quienes así lo deseen, pueden realizar el procedimiento en las instalaciones, de 8 a 22.

La institución se encuentra en calle Córdoba 1402. En tanto para comunicarse de manera telefónica, deben llamar al 379-4431200 o 379-4 421493 o bien escribir a la página de Facebook, “Banco de Sangre Central de Corrientes”.

En la plaza Cabral volverán a vacunar el próximo lunes, no estarán hoy ni tampoco mañana.