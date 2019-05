River busca dar vuelta la serie con Paranaense y festejar otro título

River Plate, campeón de la Copa Libertadores de América, recibirá esta noche a Athletico Paranaense, de Brasil, titular de la Copa Sudamericana, en el partido revancha por la final de la Recopa Sudamericana, con la obligación de dar vuelta el 0-1 con el que cayó en Curitiba para poder festejar un nuevo título.

El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Monumental Angel Vespucio Liberti de la ciudad de Buenos Aires, y será arbitrado por el chileno Roberto Tobar.

El conjunto argentino necesita ganar por dos o más goles de diferencia para dar otra vuelta olímpica. Si triunfa por un gol forzará al alargue, y de continuar la paridad en los 30 minutos extras, se definirá con remates desde el punto del penal. Paranaense será campeón si vence o empata.

En el encuentro de ida, disputado el pasado miércoles 22 en el estadio Arena da Baixada, Paranaense maniató al Millonario, mostrándose superior. El 1-0 conseguido por el goleador argentino, Marco Ruben, no reflejó la diferencia que hubo en el campo de juego, siendo fundamental la actuación del arquero riverplatense Franco Armani para que la misma no se plasme en la red.

Así lo reconoció el propio técnico del equipo argentino, Marcelo Gallardo, con gran sentido de autocrítica: “Jugamos mal, y por lo tanto es lógico que hayamos perdido, pero aunque confiamos en ganar la vuelta como lo sienten también todos los jugadores, está claro que debemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos”, indicó en conferencia de prensa posterior al partido.

El “Muñeco” tomó nota de los errores cometidos, y por eso hoy pondrá en cancha un once distinto, que tendría cuatro cambios respecto al partido de ida en Curitiba.

En la semana, el técnico argentino adelantó la vuelta al equipo del capitán, Leonardo Ponzio, quien reemplazaría a Nicolás De La Cruz para sumar marca en el mediocampo, un sector en el que River no hizo pie en Brasil.

“Tal vez no esté para todo el partido, pero necesito su experiencia, su espíritu, sus ganas. Ha pasado varios partidos sin jugar y lo veo con mucho deseo y ganas de querer estar. Entiendo que puede ser muy importante, más allá que desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté en el campo para tratar de que esté atento a los circuitos de juego y los contragolpes que Paranaense puede tener”, comentó el Muñeco.

Gonzalo Montiel, ya recuperado de su lesión, entrará en lugar de Camilo Mayada, mientras que en el lateral izquierdo, Fabrizio Angileri ingresará por el expulsado Milton Casco.

Además, Rafael Santos Borré acompañaría en el ataque a Lucas Pratto, por lo que Matías Suárez quedaría fuera del once inicial.

“Va a ser un partido totalmente distinto. Estoy muy convencido de que vamos a tener una postura relacionada con lo que hacemos habitualmente: salir a buscar el partido, tratando de asumir nuestra posición futbolística y entendiendo que tenemos un rival duro y peligroso. Tenemos muchos deseos de poder hacer un gran partido”, expresó Gallardo.

Exultante y motivador, Gallardo fue más allá: “A mí siempre me gusta que mis jugadores estén convencidos, que el equipo sepa a qué va a jugar y sostenernos como lo hemos hecho siempre con fuertes valores mentales. Este equipo no le va a escapar a las situaciones de definición. Un gran equipo tiene que saber jugar este tipo de partidos. Un gran equipo gana partidos importantes. Y este equipo lo ha demostrado. Así que creo que no va a ser la excepción”.

Por el lado del Paranaense, que arribó el martes al país para evitar contratiempos por el paro general de ayer, el técnico Tiago Nunes no realizará variantes en el equipo que presentó en el juego de ida, renovándole la confianza a los once jugadores que vienen de superar a River en Brasil.