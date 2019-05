San Patricio clasificó al torneo Regional femenino

El torneo Oficial femenino que organizó la Unión del Rugby del Nordeste (Urne) determinó a sus los dos pasajes para el próximo Regional NEA: Aguilas Rugby Club y San Patricio de Corrientes. El equipo de Sáenz Peña logró el primer puesto en en el certamen clasificatorio de manera invicta, mientras que las chicas del Rojinegro quedaron en el segundo lugar.

La última fecha (cuarta) del Oficial se disputó el pasado domingo en las instalaciones del club Abipones Rugby Club de Juan José Castelli, Chaco, con la participación de seis clubes en las categorías mayores y juveniles.

Las chicas de Aguilas, categoría primera división, terminaron en lo más alto de las posiciones sin haber perdido ni un partido a lo largo de todo el torneo (cuatro fechas) con 72 puntos. Por su parte, San Patricio logró el subcampeonato con 50 puntos. Después se ubicaron Chaco Rugby (34), Sixty (17), Abipones (15) y Uncaus (0).

De esta forma, Aguilas y San Patricio disputarán el Regional A que tendrá tres fechas: Corrientes (durante el mes de julio), Formosa y Chaco. El certamen otorgará dos plazas al Campeonato Nacional.

Por su parte, en el certamen Oficial de la Urne para la división Juveniles, también Aguilas se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Sixty, y después finalizaron Abipones y San Patricio.

Dentro de un constante crecimiento del rugby femenino en el Nordeste, para el 2019 se estima que se podrá concretar el primer encuentro con equipos de 15 jugadoras. Hasta el momento solo se realizan competencias se seven.

Fecha postergada

La fecha 12 del torneo Regional NEA de rugby masculino -organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en conjunto con las uniones de Misiones y Formosa- será reprogramada dado que no se jugará este fin de semana de acuerdo a lo que resolvió el comité organizador el pasado martes.

El motivo de la postergación, pedida por el club Capri de Posadas, es que este fin de semana hay elecciones en Misiones –también en Corrientes- lo que imposibilita jugar el domingo y complica el viaje del club misionero. La resolución la tomo la comisión de competencias, en conjunto con los presidentes de las tres uniones, teniendo en cuenta que no existe fechas libres en el calendario 2019 aprobado.

La actividad recién volverá los días sábados 15 y 16 de junio, dado que el fin de semana del 8 y 9 ya se fijó como ventana en el inicio del año. Esta situación provoca además el corrimiento de las otras dos fechas de la fase clasificatoria y de las instancias finales.

Por su parte los torneos regionales Ascenso (B) y Desarrollo (C) tienen ventana y sin embargo se resolvió que disputen algunos partidos pendientes: Fundación Aborígenes (Formosa) - Cataratas (Misiones) y Ñandubay (Corrientes) - Carayá (Misiones).