“El cigarrillo electrónico también tiene componentes tóxicos y cancerígenos”

Se detectó un descenso en la prevalencia del consumo de tabaco, de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 (Enfr), sin embargo, la lucha contra el tabaquismo no se detiene. Por el contrario, se intensifica porque en los últimos años empezó a crecer la tendencia del cigarrillo electrónico, cuya seguridad todavía no se comprobó.

“Los cigarrillos electrónicos hace 15 años que están en el mercado pero ahora están siendo furor. Sin embargo, no son recomendables porque también tienen componentes tóxicos y cancerígenos”, advirtió el neumonólogo Manuel Casuso, referente del consultorio de cesación tabáquica de Alcec.

De hecho, los cigarrillos electrónicos en el país están prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). “Tiene sustancias aromáticas que hacen daño. La industria tabacalera está detrás de todo esto, incluso no le llaman cigarrillo sino vapeador. Además, muchos chicos empiezan vapeando y después siguen con el cigarrillo. Cuando antes se creía que era para lo contrario, se lo usaba para dejar de fumar”, indicó el doctor Casuso.

Además, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (Aamr), en base a distintos estudios, expresó que “los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina permiten también la inhalación de otras sustancias (saborizantes, cocaína, drogas sintéticas y derivados de cannabis, entre otras), que además del poder adictivo, suman nuevas toxicidades potenciales que pueden repercutir adversamente en el aparato respiratorio”.

“Las sociedades de profesionales comprometidas con una respiración sana, alertamos a la población general que evite la utilización de cualquier tipo de dispositivo que le facilite la inhalación de sustancias extrañas cuya seguridad no haya sido comprobada científicamente”, advierten desde la Aamr.