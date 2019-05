Adelantos en el Ascenso y el Femenino

Con la disputa de dos cotejos se pondrá en marcha hoy la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División B que organiza la Liga Correntina de Fútbol. En la oportunidad se presentará el único puntero del certamen Talleres (14 puntos), que se medirá con Sacachispas (1) en el encuentro que desde las 14.00 abrirá la jornada en cancha de Sportivo. En el segundo turno de este viernes, a partir de las 16.00, el local (7) enfrentará a Robinson (1).

Los otros cinco cotejos de esta fecha correspondiente al ascenso están programados para mañana, donde también se disputará en forma completa (siete partidos) la octava jornada de la Primera A.

En tanto que el campeonato Oficial Femenino tendrá actividad hoy en el estadio de Lipton con la disputa de tres cotejos correspondientes a la segunda fecha de acuerdo al siguiente detalle:

20.00 Quilmes vs. Popular B, 21.00 Curupay B vs. Empedrado y 22.00 Lipton B vs. Doctor Montaña.

Para mañana se programaron los otros seis cotejos del Oficial Femenino en dos estadios: Libertad y Lipton.