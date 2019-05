Al grito de “olé, olé, Valdés”, ECO cerró la campaña y pidió defender a Corrientes

En un Club San Martín colmado por simpatizantes del Gobierno provincial, la alianza Encuentro por Corrientes cerró la campaña con Gustavo Valdés y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La mezcla de colores de las banderas de cada partido que integra la alianza gobernante le dio un marco de algarabía electoral al último acto proselitista de cara a las elecciones del domingo.

Abuelos, adultos, jóvenes, niños y un sector especialmente destinado a las mujeres conjugaron una mixtura especial como hace mucho tiempo no se veía en Corrientes.

La situación fue aún más espectacular, cuando el locutor anunció que era el turno de hablar de Gustavo Valdés, luego de la emisión de varios discursos sin mucho por resaltar.

El vitoreo fue ensordecedor. El grito de “olé, olé, Valdés” impidió cualquier otra expresión.

El Gobernador saludó a su público con una amplía sonrisa, brazo izquierdo extendido y mano derecha en el corazón.

Tras aplacarse la multitud, Valdés repasó los logros de su gestión. Las obras inauguradas, cada una de ellas. Le reconoció a la Nación el gesto de tratar a los correntinos “como corresponde”, tras años de discriminación.

Habló de las mujeres, y el público enardeció. Reconoció que los tiempos habían cambiado y que ya era hora de que las listas legislativas sean distribuidas de manera equitativa. “Por que nadie puede negar la capacidad y solidaridad de la mujer correntina. Los hombres no tenemos nada que temer, si fuimos criados por mujeres”, vociferó.

Tampoco se olvidó de los jóvenes, como hizo desde que asumió, e insistió en la necesidad de que puedan votar a concejales, diputados, senadores e intendentes.

Luego, destacó los logros de los primeros candidatos de cada lista. Alabó a Enrique Vaz Torres, ex ministro de Hacienda, y a Pedro Cassani.

Al tiempo que una inmensa bandera de Corrientes se desplegaba desde una de las tribunas. Era tal su tamaño que cubría casi todo el largo de la tribuna lateral del club.

“Tenemos que hacer protagonistas de las decisiones importantes que se toman en cada comunidad a los jóvenes, y tenemos que hacerlo de manera concreta, otorgando responsabilidades y poder de decisión. Por eso, a partir de esta nueva conformación legislativa, vamos a hacer realidad la participación de los jóvenes. Y también con fuerza vamos a avanzar en dar a las mujeres el rol que les corresponde, la paridad en la participación que les corresponde en cada ámbito de la vida ciudadana, y lo vamos hacer por ley, no es el momento de la supremacía de la mujer, es el momento de la igualdad, así que vamos a hacer que las próximas listas para los diferentes procesos electorales, las mujeres estén un pie de igualdad y compartan los cargos de manera igualitaria, la paridad de género va a ser una realidad”, puntualizó.

Valdés hizo un repaso de su proyecto educativo que se asienta en la modernización y jerarquización de la Educación Pública, y puso énfasis en destacar la labor de los docentes y los actores del sistema.

Asimismo, reiteró la proyección que se le está dando a la Salud Pública, modernizando y jerarquizando todos los servicios, citando como ejemplos el Instituto de Cardiología, el Hospital Escuela y distintos centros de salud en toda la provincia. Señaló que se trabaja en pos de que la salud de alta calidad esté al alcance de cada uno de los correntinos sin distinción.

El mandatario agradeció el apoyo del Gobierno nacional, destacando la visita del ministro Frigerio, que vino a trabajar y traer beneficios a los correntinos.

A la vez, hizo referencia a la construcción de los puertos, que son la estructura que requiere la producción para comercializarse con mayor eficiencia los productos locales al mundo, la construcción y reparación de rutas, “nunca se hicieron tantas rutas como ahora en Corrientes, y eso es gracias al Gobierno nacional”, sostuvo.

Respecto del enripiado en el interior provincial, hizo una especial mención: “La concreción y mejoras en los caminos vecinales y rutas provinciales con obras de enripiado son una cuestión fundamental y hacen a la inclusión, porque miles de correntinos se pueden vincular, comunicar, asistir a las escuelas, llegar a los centros de salud y a los centros urbanos gracias a esas mejoras en las rutas internas”.

Luego, avanzó haciendo un repaso sobre la industrialización, la construcción de los parques industriales, la visión estratégica para articular y mejorar la producción de aquellas áreas que son claves, como la explotación de la madera, la carne, el arroz, el turismo con el Iberá a la cabeza.

Para luego reclamar que Corrientes nunca más sea discriminada, “no tenemos que volver a aquellos tiempos de la discriminación, tenemos que recuperar lo que nos quitaron, como lo hacemos con las regalías de Yacyretá y Salto Grande, y esto es lo que sirve para crecer, para proyectar un modelo industrial. El Gobierno nacional nos reconoce este reclamo, después de años de habernos dejado de lado”.

El mandatario también se refirió a la calidad y capacidad de los que encabezan las listas, y destacó la solidaridad y el entendimiento que existe en los 26 partidos que conforman la alianza.

Para cerrar, llamó a los que conforman ECO de todos los estamentos a trabajar el domingo desde las 6 de la mañana y defender la bandera de Corrientes, que dice Patria, Libertad y Constitución.