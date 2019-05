El FPV se pronunció en contra de políticas de ajuste

En el edificio de la Sociedad Española colmado, el Frente para la Victoria (FPV) cerró su campaña en Capital. El ex intendente Fabián Ríos encabezó el acto con fuertes críticas hacia la actual alineación Nación- Provincia y Municipio. En tanto, César Acevedo apuntó contra los niveles de pobreza.

Los candidatos del FPV, tanto a cargos legislativos provinciales como municipal, cerraron anoche la campaña en la Sociedad Española, espacio donde habitualmente Ríos brindaba su apertura de sesiones ordinarias. El ex intendente, ahora postulante a concejal, habló principalmente a los militantes, con un discurso que afloraba desde su interior, como un grito contenido, con tono pausado, pero apelando a la emotividad de los presentes. Manifestó que le dolió ver “tan rápido retroceder” a la ciudad, “no solo en términos de infraestructura, de crecimiento y belleza, sino también a su gente”.

“Es sumamente doloroso que una señora mayor, una viejita, me abrace y me diga que necesita pañales, con vergüenza. Es feo porque no pasaba eso en esta ciudad, aun con el gobierno de Macri”, expresó el ex jefe comunal y señaló el cierre de una abastecedora del Mercado de Productos Frescos que brindaba trabajo indirecto en la ciudad. “Qué triste destruir empleo de esa manera, que el Estado asuma el rol de ejecutor, de cortar la cabeza de los trabajadores”, asestó y cuestionó la política laboral comunal.

Señaló que su propuesta era poner límites al Ejecutivo. “Si poner límites es poner palos en la rueda, el palo en la rueda se lo vamos a poner. Si ser oposición responsable es admitir que echen gente de la Municipalidad, si es permitir el avance de un Plan Costero, permitir instalar una pérgola que no cuesta más de $500 mil y pusieron en el cartel más de dos millones; si eso es ser oposición responsable, pondremos palos en la rueda”, expresó Ríos, quien apuntó contra el intendente Eduardo Tassano y no desestimó avanzar con una denuncia penal por lo de la pérgola en la Punta San Sebastián.

Indicó que es necesario avanzar con Santa Catalina. “El Estado está para dar la mano a los débiles, no para saludar a los más fuertes”, enfatizó Ríos. “Somos todos la carne del caníbal que quiere devorar”, dijo en referencia al ajuste del Gobierno nacional.

“En 20 años no han hecho nada. Somos la provincia más pobre del país. Que se hagan cargo. La gente está quedando sin trabajo”, expresó, por su parte, el candidato a senador y actual diputado César “Tatín” Acevedo. “El FPV viene a poner freno al ajuste”, sostuvo el legislador, quien respaldó la fórmula de los Fernández.