El FPV propone "combatir el ajuste mejorando salarios y frenando tarifazos"

Se realizó un acto de apoyo a los candidatos del Frente para la Victoria en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Bella Vista, donde los candidatos a legisladores y legisladoras dejaron en claro que desde la Legislatura propondrán medidas de protección y asistencia para productores regionales que atraviesa una situación crítica. Avanzarán además con proyectos para generar empleo, mejorar salarios, frenar tarifazos como la mejor manera de combatir la pobreza el 50% de pobreza que generó en la provincia la alineación de ECO y Cambiemos.

El primer candidato a senador Martín Barrionuevo señaló que se necesitan “tener legisladores que puedan parar el tarifazo. Esta semana lo quisimos hacer y el ECO+Cambiemos votó para aumentar nuevamente la luz”.

Destaco el proyecto presentado por el bloque PJ-Frente para la Victoria, con el que se busca bajar el precio de los alimentos esenciales de la canasta básica como la leche, carne, harina, arroz, fideos, papas, azúcar, huevos, aceite, yerba; sacándole los impuestos provinciales. “Necesitamos los números en la Legislatura para que se apruebe, estas propuestas vienen a cuidar la mesa de los correntinos”, destacó.

Barrionuevo señaló en la elección del 2 de junio se juega “pelearle un freno al ajuste” para “decirle pará la mano Macri, pará la mano Colombi, pará la mano Valdés, pará la mano Chávez. Hay que para con el ajuste y los tarifazos”.

“No solo queremos frenar las cosas que están mal, también queremos tomar nuestra bandera de sueños, expectativas, nuestras ganas; esas ganas de una Corrientes mejor, de una Bella Vista mejor, de una Argentina mejor; porque cada vez está más claro para todos que los mejores tiempos siempre fueron Peronistas”, finalizó Barrionuevo.

Oposición a ECO+Cambiemos que nos transformó en la provincia más pobre del país

El candidato a diputado del Cesar “Tatin” Acevedo, fue claro al decir “el Frente para la Victoria es oposición a este Gobierno Provincial que lleva 20 años y que nos transformó en la provincia más pobre del país. El FPV es opción al ajuste, opción a la pobreza y la esperanza de una mejor calidad de vivida para las familias. El Frente para la Victoria representa los mejores años de los argentinos en este siglo, eso es lo que somos”.

Tatin Acevedo criticó duramente a la alianza oficialista indicando que “este es un Gobierno Provincial que se ha consolidado para el bien de unos pocos y la pobreza de la gran mayoría” y cuestionó el discurso oficialista: “dicen que son el desarrollo; pero no generan industrias, no generan comercio, no ayudan a los productores. Lo único que generan es pobreza y desempleo”.

“Nosotros, el FPV, representamos lo contrario: somos fe, esperanza y sueño de los correntinos que deben empezar a vivir mejor, el futuro para nuestros hijos, presente mejor para los abuelos”, finalizó.

Del acto además participaron la candidata a senadora Eloisa Denis, la candidata a diputada Alicia Meixner y a diputado Marcos Otaño; el vicepresidente del Concejo provincial del PJ y diputado nacional, Jorge Antonio Romero; la senadora provincial y anfitriona del encuentro Nancy Sand, el diputado José Mórtola, el senador Roberto Miño, el intendente de San Luis del Palmar, Richard Valenzuela; concejales, candidatos, militantes y bellavistenses.