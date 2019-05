Intento de femicidio en el barrio Pirayuí

Un hombre incendió la casa de su ex pareja en el barrio Pirayuí. La mujer fue atendida por el 107, luego de haber sido ayudada a salir de su hogar por un vecino.

La casa quedó destruida con pérdidas materiales totales. La autobomba que llegó no pudo hacer mucho por salvar la vivienda. El autor no está detenido.

Si sos o fuiste víctima de violencia de género, podes llamar a la línea nacional gratuita 144, las 24hs los 7 días de la semana.

En Corrientes podés acudir a las oficinas de contención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencias:

Consejo Provincial de la Mujer (9 de julio 1536 piso 5).

Dirección de género y diversidad de la Municipalidad de Corrientes (Catamarca 771 piso 2).

Comisarías de la Mujer y el Menor, ubicadas en Catamarca 1455 y en Calle Milán en el Bario 17 de agosto.

Recordá también que en caso de emergencia podés llamar al 911 o al 101.