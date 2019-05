En dos meses los ediles presentaron 25 ordenanzas, la mayoría sobre tránsito

Legislar en plena campaña puede resultar complejo, ya que habitualmente los poderes prevén no avanzar con temas estructurales de gestión. El Concejo Deliberante de Corrientes no fue la excepción. Si bien los ediles intentaron no dejar el parlamento capitalino en un parate constante, avanzaron con iniciativas que no agitaron la polémica, en gran medida.

En dos meses los concejales presentaron 25 proyectos de ordenanza. No obstante, abundaron las comunicaciones para solicitar al Ejecutivo que cumpla con normas vigentes y demandas vecinales. También hubo varios pedidos de informes que promovió la oposición.

En plena campaña hubo siete sesiones ordinarias. Si se tienen en cuenta las primeras seis, que se desarrollaron entre marzo y abril, es decir, al cabo de dos meses, los concejales promovieron un total de 25 proyectos de ordenanzas.

De ese total, nueve se corresponden con iniciativas relacionadas al ordenamiento vial, territorial y de señalización en el ámbito de la ciudad de Corrientes; dos propuestas son avances en materia de género y otras dos de salud; cuatro son títulos honoríficos a ciudadanos de Corrientes, entre otras temáticas.

De los 19 concejales, 13 presentaron iniciativas propias de ordenanza, pero sólo uno avanzó con más de dos propuestas entre marzo y abril de 2019. De ese total, cinco fueron de la oposición. Por otra parte, cuatro fueron mujeres.

En términos netamente cuantitativos en cuanto a proyectos de ordenanzas, en el período observado, el concejal más prolífico fue el oficialista Nelson Lovera (Ciudadanos Comprometidos) quien entre las sesiones de marzo y abril presentó tres iniciativas. El concejal, quien va por su reelección dentro de la lista Encuentro por Corrientes (ECO) propuso instituir la banca del Buen Contribuyente en el ámbito del Concejo Deliberante. También la creación del programa las “9R”; como así otorgar el título honorífico de “Joven Ejemplar” a la ajedrecista Milena Fernández Bolaño.

Con igual parámetro, se los puede mencionar al liberal Julián Miranda Gallino, el nuevista Esteban “Toto” Ibáñez, la edil del PRO Mercedes Mestres, Juan Esteban Braillard Poccard (Partido Popular), los peronistas Soledad Pérez y Ataliva Laprovitta. Todos los mencionados presentaron dos proyectos de ordenanzas en los dos meses de marzo y abril.

El ex presidente del Partido Liberal (PL) propuso permitir a los ciudadanos señalizar las entradas de garage del frente de sus casas. También la afectación de un terreno en el barrio Jardín para la construcción de una plaza pública. Miranda Gallino busca renovar su banca a través de la lista de ECO. Anteriormente había ingresado por una lista que habría contado con el apoyo de un sector del peronismo. En el Concejo formó un monobloque y luego se alió al oficialismo.

La peronista Pérez, quien cumple mandato este año, promovió la creación de un Programa Permanente de Señalización Vial. También, la disposición de la construcción de una dársena vehicular frente al edificio del Pami, por calle Jujuy. Ibáñez (Partido Nuevo) solicitó la prohibición del estacionamiento vehicular en un sector de la calle Cuba. Además, impulsó la declaración de interés la explotación y con acceso libre de los espacios generados por los bancos de arena, formados por el cauce del río Paraná, en la costa de la ciudad de Corrientes. Se trata de una legislación novedosa en la materia.

Mestres pidió la modificación del sentido de circulación de Pasaje Islas Malvinas e Islas Orcadas a través de un proyecto de ordenanza. La joven edil del PRO, quien va por la segunda mitad de su primer mandato, también solicitó cambios en la ordenanza que regula la cartelería electoral en la ciudad.

Juan Esteban Braillard Poccard promovió este año la creación de estacionamientos para bicicletas en las plazas de la ciudad, como así la creación de una rotonda la intersección de las calles Medrano y Cartagena. El joven referente del Partido Popular apunta su segunda mitad del primer mandato.

El concejal de PJ Ataliva Laprovitta cierra su ciclo este año, ya que no puede ir por la renovación al completar este año su segundo mandato. El peronista presentó un proyecto de ordenanza que espera avanzar constituirse en un avance para la transparencia en el ámbito del Ejecutivo Comunal. Se trata de la creación de un sistema de información de subsidios y transferencias, el cual deberá informar el último día hábil de cada mes, el monto total de subsidio. Por otra parte, el edil del bloque opositor presentó una iniciativa que establece un régimen de promoción de los clubes de barrios y de pueblo, destinado a la inclusión social e integración colectiva.

Género

Las peronistas Magdalena Duartes y Mirian Sosa impulsaron una agenda de género dentro del Concejo Deliberante y este año no fue la excepción. La referente de Descamisados incluyó una propuesta de ordenanza de adhesión a Ley Micaela, la N° 27.499 de capacitación obligatoria en género en los tres poderes del Estado municipal.

Sosa volvió a presentar el proyecto de ordenanza de paridad de género en el ámbito municipal. La iniciativa había contado con preferencia de tratamiento el año pasado en período ordinario. Sin embargo, al no tratarse la iniciativa, esta cayó por lo que este año volvió a colocar el expediente en el tintero. La edil competirá en los comicios provinciales como candidata a diputada por el Frente para la Victoria, alianza que a nivel municipal impulsa en primer término la postulación a una banca en el Concejo del ex intendente Fabián Ríos.

Un hombre de confianza del ex jefe comunal, José Salinas presentó un sólo proyecto en lo que va del período ordinario. Solicitó la institución como ciudadano ilustre del doctor Carlos Roque Fernández.

ECO

Por su parte, el referente de la Coalición Cívica- ARI, Fabián Nieves presentó este año un proyecto de creación del Ballet Oficial Inclusivo como Elenco Estable de la Municipalidad de Corrientes. El concejal luego de haber ingresado con su fuerza partidaria al Concejo en las elecciones de 2015, en esta ocasión buscará su reelección, ubicándose segundo en la lista de Encuentro por Corrientes.

Este año el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast presentó una adhesión a la Ley N° 26.873 que tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos años.

El radical competirá en esta elección del 2 de junio en la lista de diputados de ECO. Integra un espacio salible por lo que dejaría su banca en el Concejo para asumir en la Legislatura. Cedería su espacio al frente del cuerpo comunal a Alfredo Vallejos. Su correligionario encabeza la lista de candidatos a concejales del oficialismo y fue electo presidente del Foro de Concejales Radicales de Corrientes. Este último, presentó un proyecto de ordenanza en el período observado. Se trata de la creación en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes de un Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos Domiciliarios.