Inician el arreglo del puente sobre el Pirayuí de la Maipú

La Comuna capitalina alista las obras de reparación del puente dañado en la avenida Maipú, más específicamente en la zona de Santa Catalina. Allí, hace casi cuatro meses que la circulación se encuentra restringida ya que detectaron leves hundimientos en la calzada por problemas subterráneos. Finalizado ya el proceso administrativo, la semana que viene comenzarán con las tareas en ese sector.

Consultado sobre esta situación, el secretario de Infraestructura del Municipio, Nicolás Diez dijo a El Litoral que “ya se terminó la licitación y está designada la empresa que va a hacer el trabajo, la semana que viene comenzamos”. Además, el funcionario recordó que el plazo de obra es de 90 días, aunque la idea es acortar los tiempos lo máximo posible para normalizar el tránsito en esa zona.

“Una vez que se levante la losa dañada recién vamos a tener certeza de la gravedad”, aseguró Diez. Además, explicó que “el entubado del arroyo Pirayuí que pasa por debajo se encuentra en buenas condiciones y no corre mayores riesgos. El problema detectado hace algunos meses se debe más que nada a la erosión causada por el incremento del nivel del cauce de agua.

Una vez abierta la zona, prevén realizar algunas tareas de fortalecimiento, pero aclararon que la estructura del puente no corre riesgo de derrumbe. Más allá de esto, se prohíbe por precaución el paso de vehículos pesados por ese tramo, debiendo los micros de larga distancia y camiones desviar por caminos alternativos.

Debido a los contratiempos que genera esta situación, desde la Comuna expresaron la intención de acelerar los plazos previstos. “Se van a implementar varios turnos de trabajo para poder terminar lo antes posible”, adelantó Nicolás Diez a este matutino.

Mientras dure la obra, la idea es mantener la circulación por la otra calzada de la avenida Maipú, aunque desconocen por el momento si podrán hacerlo. Al respecto, señalaron que no descartan tener que cortar completamente el paso vehicular por momentos, teniendo en cuenta que deben maniobrar allí las máquinas destinadas a la reparación del puente. Por el momento, los vehículos pesados deben modificar su ruta habitual, generando complicaciones y sobre todo demoras en el transporte de pasajeros que llega y sale de la terminal por la avenida Maipú.