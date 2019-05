Massa cuestionó al Gobierno: Los acuerdos no se hacen por WhatsApp

El precandidato a presidente por Alternativa Federal y conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, quien esta tarde recibió en su casa al ex presidente de España Felipe González, arremetió otra vez contra la propuesta de negociar un acuerdo con el Gobierno, al afirmar que el camino del diálogo "no se hace a través de filtraciones de prensa, ya que los acuerdos no se construyen por WhatsApp".

Tras analizar cuestiones políticas con el ex presidente español en su casa de Tigre, el referente del Frente Renovador posteó a través de las redes sociales una serie mensajes en los que remarcó que "el diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp", en referencia al acuerdo de diez puntos que el jueves el Gobierno reconoció que negociaba con algunos referentes de la oposición.

"El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición", consideró Massa en un extenso texto publicado hoy en su cuenta oficial de Facebook.

Telam