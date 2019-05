Colectivos: reforzaron control en el Esperanza y advierten sobre otras zonas riesgosas

Luego de que los choferes decidieran suspender el servicio de “calesita” en el barrio Esperanza por nuevos altercados con pasajeros, el recorrido se cumplió ayer con normalidad tras el compromiso policial de brindar mayor seguridad a las unidades.

De esta manera, los coches que unen el Esperanza con el Doctor Montaña contaron ayer con acompañamiento policial. Aunque no se determinó la presencia de agentes dentro de las unidades, el patrullero de la zonalas escoltó para evitar nuevos inconvenientes.

La discusión entre un usuario y el colectivero fue el motivo por el que los choferes decidieron protestar y reclamar más seguridad, ya que se sumó a varios otros hechos similares y de mayor gravedad en el último tiempo. Algunos intentos de robo, agresiones y discusiones suelen darse de manera habitual, generando la preocupación de los trabajadores.

En ocasiones anteriores, decidieron la presencia de un efectivo policial dentro de las unidades, buscando preservar al conductor y a los pasajeros de cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir, tal como lo hicieron en algunas jornadas de paro en que los coches fueron atacados. Ahora, en cambio, el acompañamiento será externo pero con el mismo fin, sobre todo en los turnos nocturnos.

El servicio de “calesita” del Esperanza despierta además quejas de los mismos usuarios por algunos contratiempos. Es que, la unidad recoge a los pasajeros y los lleva hasta el Doctor Montaña, donde deben realizar el transbordo a otro ramal que finalmente los lleva hasta la zona céntrica.

Barrios

El Litoral dialogó con varios choferes del servicio de transporte público de la ciudad y la mayoría coincidió en que el Esperanza es el punto donde se dan los mayores conflictos; algo que genera alarma entre los colectiveros que realizan el recorrido de la “calesita”. Más allá de esto, algunos señalaron que existen otros sectores en el que consideran necesario reforzar la seguridad.

“Ingresamos a algunos barrios muy oscuros y que pueden considerarse peligrosos, en general no hay problemas, pero sí suelen darse algunas discusiones o agresiones dentro y fuera de la unidad”, relató uno de los trabajadores.

Por ello, opinan que debería haber una mayor presencia policial en ciertos sectores. Entre otros, señalaron a la avenida Armenia y los barrios aledaños como posible sector a tener en cuenta, además del Cremonte y otros cercanos a la Ruta 5.

Los trabajadores destacan que a partir de la eliminación del pago en efectivo disminuyeron los riesgos de robo o situaciones violentas, aunque no están exentos de que puedan darse algunas situaciones de violencia.

“Al no manejar plata estamos más tranquilos; sabemos que la Policía no está sólo para nosotros, pero sería importante un poco más de seguridad también para los usuarios una vez que bajan del colectivo, porque hay zonas muy oscuras”, comentó uno de los choferes ayer; apuntando también al escaso alumbrado público en ciertos sectores de la ciudad.