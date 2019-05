Mediante patrocinio gratuito a mujeres vulnerables, iniciaron 30 causas judiciales

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), por iniciativa de dicha institución junto con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y con apoyo del Inadi, están dando patrocinio gratuito a mujeres en situación de vulnerabilidad. Mediante esta propuesta, que busca ayudar a quienes no tienen recursos para pagar un abogado, se lograron desde marzo hasta la fecha iniciar casi 30 causas judiciales y se hicieron al menos 50 entrevistas.

“Hasta el momento se iniciaron casi 30 causas judiciales y 50 entrevistas a mujeres en situación vulnerable. Se trabaja junto con la CAJ y con el Inadi. Los temas por los que más llegaron a nuestra oficina en Derecho fueron divorcio, alimento y filiaciones”, dijo a El Litoral la docente de la Unne encargada del proyecto, Mónica Anís.

A la vez, recordó que pueden acercarse a Derecho por calle Salta de 8 a 13 y de 17 a 20, de lunes a viernes. Además, comentó que “hay gente que llegó por la CAJ, el Inadi y también sola”.

En este marco, Leticia Gauna del Inadi explicó a este diario que “el patrocinio gratuito está dirigido a mujeres en situación vulnerable, no sólo implica quienes están padeciendo violencia de género”. El año pasado había asesoramiento, pero “este año se sumó el patrocinio cuyo objetivo es garantizar el acceso a los derechos, muchos relacionan con un juicio, pero a veces es lograr, por ejemplo, que la mujer cobre la asignación universal de su hijo”.

“El Inadi recibe casos y los deriva, es decir que el Inadi es un complemento, hace de intermediario para que aquella mujer que necesite y no pueda pagar un abogado, tenga uno que garantice su derecho”, comentó Gauna a El Litoral.

Esta semana, se sumarán estudiantes que bajo la supervisión de profesionales, ayudarán en esta propuesta. El objetivo de esto es formar a abogados con perspectiva de género.

Cabe recordar que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) reinició en marzo la atención al público en el edificio histórico de Salta 450, en el marco del proyecto para patrocinio jurídico gratuito para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Se trata de una tarea con fines de extensión universitaria, articulada con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi). La iniciativa posee el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Es dirigido por la profesora titular de la cátedra Derechos, Mónica Anís, y, a principios de este año, obtuvo la primera sentencia favorable en un caso de divorcio.

El Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Corrientes está ubicado en Las Cuevas y calle 461 (edificio Sedronar) del barrio Independencia, el horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 13.