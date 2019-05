River se rearma para jugar frente a Internacional

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, concentró a los mejores jugadores para jugar ante Internacional de Porto Alegre, mañana, a las 21.30 en el Monumental buscando un triunfo que -pese a todo- no le permitirá alcanzar el primer lugar en el grupo A de la Copa Libertadores.

Si bien la segunda fase irá a sorteo entre primeros y segundos, los puntos acumulados otorgan el beneficio de la localía en los partidos de vuelta en caso que los cruces posteriores a octavos sean con otro equipo clasificado desde el copón de los segundos.

Con este plan y a la espera del anuncio de la fecha del cruce con Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga, el equipo de Gallardo trabajó ayer en el predio de Ezeiza y hoy por la tarde se concentrará en el Monumental, tras el entrenamiento.

En cuanto al equipo se sabe que podría volver Bruno Zuculini quien ante Aldosivi no jugó por acumulación de tarjetas amarillas, que no estará el lateral Gonzalo Montiel por la misma razón (fue amonestado con Alianza Lima) y tampoco el colombiano Rafael Borré, suspendido.

Asimismo, el zaguero Lucas Martínez Quarta, el jugador con más minutos en el semestre, podría descansar en virtud que -ante el equipo tucumano- no está habilitado para jugar por hallarse suspendido. Entonces, el entrenador probaría ya el martes con Robert Rojas.

Un probable equipo para jugar ante el conjunto de Porto Alegre sería con Franco Armani, Camilo Mayada, Rojas, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Zuculini, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Julián Alvarez.

Además, la lista de concentrados se completará con Germán Lux, Luciano Lollo, Nahuel Gallardo, Martínez Quarta, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal y Exequiel Palacios.

En otro orden, el delantero Ignacio Scocco arribó ayer a la madrugada al país con el médico del plantel Pedro Hansing, tras las interconsultas en España y se sumará hoy a los entrenamientos del equipo con la mira en volver a jugar, antes de que finalice el semestre.

Scocco viajó el martes pasado a Barcelona y Villarreal para entrevistarse y hacerse estudios con el médico Carles Pedret, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad Barcelona, quien aseguró que no tiene ninguna lesión grave.