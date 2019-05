Santafesinos en el podio: equipo campeón y la primera mujer que pescó el surubí mayor

Luego de más de 16 horas en el río, los integrantes de los 1.089 equipos que participaron del concurso de pesca de la Fiesta Nacional del Surubí, retornaron ayer a la mañana a la costa de Goya. Ya en tierra, santafesinos festejaron por obtener los principales trofeos: el campeonato y la pieza mayor. Al cierre de esta edición, se desarrollaba la cena en la que se concretaría la premiación.

Aproximadamente a las 14, la Comisión Municipal de Pesca (Comupe) comunicó que el equipo N° 886 de la barra “Delfín Náutica” de Santa Fe integrado por Ernesto Rabazzi, Oscar Antonio Pumpido y Andrés Recce es el nuevo campeón del “Mundial de Pesca”. Al mismo tiempo remarcó que una mujer, también santafesina, Natalia Cardozo, logró capturar la pieza mayor de 107 centímetros.

“Hace muchos años participamos y uno siempre tiene el sueño de convertirse en campeón, pero también todos sabemos que es muy difícil porque participan muchos pescadores. Por ejemplo, está vez fuimos más de 3 mil. Pero estamos felices de haberlo logrado”, aseveró con voz ronca Andrés Recce, quien estaba almorzando como parte de un agasajo previo a la velada de premiación. La algarabía que se escuchaba de fondo en la comunicación telefónica que mantuvo con El Litoral, se vivía en un hotel de la ciudad. Allí, estaba también su amigo de la infancia Oscar Pumpido y Ernesto Rabazzi, quien si bien ahora vive en La Cumbre (Córdoba), es nacido y criado en suelo santafesino. Precisamente, el pescador que cambió de lugar de residencia, pero conserva la pasión por el deporte del silencio, comentó que las condiciones climáticas durante el concurso fueron benévolas. Pero aclaró que si hubieran sido adversas, tampoco sería de gran relevancia porque “entre amigos y en Goya, es imposible no estar bien”, remarcó Rabazzi.

Luego, al igual que Recce, recordó que en el 2012, también en la Fiesta Nacional del Surubí lograron el subcampeonato en la categoría de pieza mayor.

Pasión familiar

En 41 oportunidades se premió a la pieza mayor y en todas las oportunidades fueron pescadores, provenientes de los más diversos lugares.

Pero en esta edición, por primera vez, ese galardón lo obtuvo una mujer. Ella es Natalia Cardozo, quien nació y se crió en Reconquista (Santa Fe). Paisaje que dejó de ver a diario porque, junto con su marido, emigró a Italia.

Y si bien no es la primera vez que participó de una competencia pesquera, “es la primera vez que pudo venir a Goya. Antes, nosotros a través de una videollamada le mostrabámos lo que era la largada. Y este año, logró hacer coincidir sus vacaciones con esta fecha para poder estar y disfrutar en vivo esta fiesta”, contó a El Litoral Nicolás Cardozo, quien al igual que Edgardo, no sólo son hermanos de la pescadora campeona, sino que además integraron con ella el equipo que compitió en la concurso de la Fiesta Nacional del Surubí.

“Siempre participamos en familia. Antes lo hacíamos con mi viejo (Edgardo). Y aunque él ya no está, nosotros y mi mamá, Matilde Romero, lo seguimos haciendo”, aseveró Nicolás. Por eso, ellos no sólo son parte de la misma familia, sino que también comparten la misma pasión por la pesca.

Los Cardozo, al igual que miles de pescadores, al cierre de esta edición participaban de la cena show en la que se entregaban los premios. Pero especialmente, eran protagonistas de la fiesta que comenzó hace más de cuatro décadas y que no deja de crecer.