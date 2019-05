Matías Zaracho, mediocampista de Racing Club, aseguró que el actual objetivo de su equipo “es ganar la Copa de la Superliga”, luego del título obtenido en el pasado torneo de Fútbol Argentino de Primera División.

“Nuestro objetivo es ganar la Copa de la Superliga, y si lo logramos podemos quedar en la historia del club”, indicó el futbolista surgido de las inferiores de la Academia.

Zaracho, de 21 años, además se refirió a un posible cruce con River Plate en las semifinales del presente campeonato en caso que ambos equipos superen a sus respectivos rivales: Racing a Tigre y el Millonario a Atlético de Tucumán.

“Si nos toca River será una revancha muy linda”, expresó en diálogo con FM Club Oktubre en alusión a los cruces desfavorables ante el equipo de Marcelo Gallardo por la Copa Libertadores 2018 (0-0 y 0-3) y por la Superliga 2018/2019 (0-2).

Por último, una de las joyas de la institución de Avellaneda dejó en claro que no está “apurado” por dejar su actual equipo, aunque no descartó que hacerlo en el futuro.

“No estoy apurado por irme de Racing, aunque sé que ya llegará el momento”, comentó.

“Estoy bien acá, pero en algún momento me tendré que ir para el bien económico mío y de mi familia”, cerró Zaracho.

En otro orden, el delantero y capitán de Racing, Lisandro López, realizó ayer trabajos con pelota con el objetivo de llegar en condiciones al partido del próximo domingo ante Tigre, por la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

López se perdió los choques de ida y vuelta ante Estudiantes de La Plata, por la primera fase del torneo argentino, por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda.

Desde el cuerpo técnico y médico “académico” lo seguirán de cerca durante la presente semana para determinar su inclusión en el encuentro de ida ante el “Matador” de Victoria.