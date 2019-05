River concluye la fase de grupos

River Plate, defensor del título y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, recibirá hoy a Internacional, de Brasil, líder invicto del Grupo A, por la sexta y última fecha de la fase. El partido se jugará en el estadio Monumental de Núñez desde las 21.30, con el arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de Fox Sports.

River ya está clasificado como segundo de su grupo, con nueve puntos, y no tiene chances de alcanzar a Internacional que, por su lado, se aseguró el primer puesto con trece unidades.

Por este motivo, este partido sólo le servirá a ambos equipos para la posición final en los bolilleros en el sorteo que se realizará el próximo lunes en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

La tabla de los 16 clasificados comenzará a tener mayor importancia en los cuartos de final, ya que allí definirán la serie como local los equipos que terminen mejor ubicados.

Por fuera de las especulaciones, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, pondrá lo mejor que tiene a disposición a pesar de las ausencias confirmadas del defensor Gonzalo Montiel y del delantero colombiano Rafael Santos Borré por sendas suspensiones.

La novedad entre los convocados es la presencia del defensor Luciano Lollo, quien no tuvo minutos en este torneo, pero ya fue al banco de suplentes en la victoria sobre Alianza Lima (3-0) en Núñez.

A su vez, el “Muñeco” contará por última vez en el semestre con los juveniles Santiago Sosa, Cristian Ferreira y Julián Alvarez, quienes fueron convocados al seleccionado argentino sub-20 para disputar el Mundial que se jugará en Polonia a partir del 23 de mayo.

Ante este panorama y como es habitual, Gallardo guardará la formación hasta último momento teniendo en cuenta que el domingo abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Superliga ante Atlético Tucumán, como visitante.

El cuerpo técnico analizará en detalle el físico de los futbolistas ya que luego se vendrá la revancha con los tucumanos, en principio el miércoles 15 en el Monumental, y después las finales de la Recopa Sudamericana contra Athletico Paranaense, de Brasil. La ida será el martes 21 en Curitiba y la revancha el 28 en Buenos Aires.

Por su parte, Sport Club Internacional, simplemente reconocido en el continente como Inter de Porto Alegre, llega a este encuentro como líder invicto de la zona tras cuatro triunfos y un empate, que justamente fue frente a River por 2-2, el pasado 3 de abril, en el marco de la tercera fecha.

El equipo dirigido por Odair Hellmann cuenta en el plantel con los argentinos Andrés D’Alessandro, ex River; el defensor Víctor Cuesta, ex Arsenal, Huracán e Independiente; y el juvenil Martín Sarrafiore, quien realizó las divisiones inferiores en el “Globo” y se fue a Brasil en medio de una polémica que todavía debe resolverse jurídicamente en la Fifa.

Inter jugó el sábado por el campeonato “Brasileirao” y perdió frente a Palmeiras por 1-0, como visitante, y el entrenador también aguardará para confirmar la alineación dado que podría resguardar futbolistas, como el caso de D’Alessandro, quien con una tarjeta amarilla podría quedar afuera del próximo partido.