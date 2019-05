Enfermedades venéreas en rodeos de pequeños y medianos productores

En la provincia de Corrientes las mermas (mortandad que se produce entre la preñez y el destete) varían desde 5% hasta el 15%, siendo el promedio o valor más mencionado de 7 a 10%. Estas cifras son frecuentes y afectan, de manera importante, a los sistemas de cría de la provincia.

Dentro de las causales sanitarias, las enfermedades infecciosas abortivas son las responsables de los bajos niveles de destete obtenidos en varias áreas del país (Campero, 2003). En un trabajo de Draghi (2007) se determinó que las principales causales de merma a nivel del nordeste argentino eran provocadas por enfermedades infecciosas (Brucelosis, Leptospirosis, campylobacteriosis, entre otras); observando que en los establecimientos donde no se realizaban controles de enfermedades venéreas se presentaron hasta el 2,2 % de pérdidas por algunas de ellas. Caspe y Sala (2015) determinaron que se puede lograr una disminución de porcentaje de merma con la implementación de medidas de manejo y seguimiento a través de registros diarios de la parición y atención al parto.

Enfermedades venéreas

Las enfermedades venéreas de los bovinos son aquellas que producen pérdidas en la reproducción y pueden ser transmitidas en el momento de coito. Los agentes etiológicos Tritrichomonas foetus y Campylobacter fetus (protozoo y bacteria, respectivamente), habitan en el tracto genital de los bovinos adultos infectados.

La Tricomonosis bovina es de amplia distribución mundial y en nuestro país se encuentra en las zonas de producción bovina. La Campylobacteriosis genital bovina tiene como agente causal al Campylobacter fetus con sus variedades venerealis (incluido el biotipo intermedius) y fetus. En la provincia de Corrientes, Baez Kӧhn, en 1981 encontró que el 14,58% de los rodeos estaban infectados con T. foetus y el 6,25% con Campylobacter fetus, por otro lado, Benitez (2017) determinó que un 0,8% de las muestras analizadas de raspados de toros que entraron al servicio de Diagnóstico del Laboratorio de Sanidad de la EEA Mercedes fueron positivas a Tricomonas spp. y un 0,4% positivas a Campylobacter entre los años 2014-2016.

Para ambas enfermedades, el toro actúa portador asintomático sin afectar su libido ni fertilidad siendo más afectados los animales adultos y viejos. Estas enfermedades producen en la hembra infertilidad temporaria, abortos y piómetras esporádicas. Los signos en el rodeo se manifiestan con repeticiones de celo, disminución de los porcentajes de preñez y abortos.

La presencia de estas enfermedades en establecimientos que no cuentan con atención y asesoramiento veterinario y no realizan los raspados de los toros puede pasar desapercibida. Esta situación se agudiza en el caso de pequeños y medianos productores puesto que no es habitual que tengan asesoramiento veterinario y que realicen los exámenes en toros.

El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia, a través de un relevamiento, de las enfermedades de trasmisión sexual en rodeos de pequeños y medianos productores, en los departamentos ubicados en la costa del río Uruguay en la provincia de Corrientes.

Relevamiento

El trabajo se llevó a cabo con el apoyo de asesores de Cambio Rural trabajando con grupos de medianos y pequeños productores en el ámbito del Proyecto Territorial Tierras Coloradas y Malezales. El contacto y la coordinación de los trabajos se realizaron por intermedio de las Agencias de Extensión Rural Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros y Mercedes, de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Mercedes.

Para realizar la actividad, el Laboratorio de Sanidad Animal proveía de los medios de transporte y de cultivo, siendo las muestras tomadas por profesionales veterinarios que trabajan en el ámbito de Cambio Rural. Luego estas muestras eran remitidas al laboratorio para su procesamiento.

En todos los casos la técnica utilizada fue la de raspado de toros con raspadores de bronce. Para el diagnóstico el Laboratorio utilizó la técnica de Inmunofluorescencia directa (IFD) para Campylobacter y Cultivo en medio de caldo Infusión de hígado para el caso de Trichomonas. Por cuestiones de logística solo se realizó un solo raspado prepucial.

Resultados

En el periodo 2012-2018 se procesaron 862 muestras, para diagnóstico de Campylobacter spp (433) y Tricomonas spp (429). Con este trabajo se ha tenido acceso a 55 establecimientos con bovinos de pequeños y medianos productores. En muchos casos con un sistema de ganadería de subsistencia, que contaba con un solo toro y en otros casos con un manejo más ordenado de la hacienda, con servicio estacionado de primavera, inclusive.

Se pudo diagnosticar la presencia de Campylobacter fetus, a través de la técnica de IFD, solo en el departamento de Paso de los Libres. Lo cual indica la presencia de esta enfermedad en rodeos bovinos de esta región. En ambos casos se recomendó que los animales fueran retirados del establecimiento y en lo posible fuera reemplazado por uno sano.

Además, se pudo determinar que el 3,6 % de los establecimientos muestreados presentan problemas de enfermedades venéreas. Y el 1,6 % de los toros analizados para diagnóstico de Campylobacter resultaron positivos a esta enfermedad.

Al comparar estos resultados con los encontrados por Baez Kӧhn, se observa una disminución de establecimientos con presencia de enfermedades venéreas desde los años 80´a la actualidad. Aunque debe aclararse que se está trabajando con resultados de un solo raspado.

Los resultados encontrados, indican la presencia de enfermedades venéreas en establecimientos de pequeños y medianos productores. Este trabajo se desarrolló a modo de relevamiento de la enfermedad, siendo necesario en un futuro implementar el doble raspado negativo para demostrar más fehacientemente que los establecimientos se encuentran libres de enfermedades venéreas.

Hay que tener en cuenta que la presencia de algunas de estas enfermedades provocaría una gran pérdida productiva sin que el pequeño productor se diera cuenta, puesto que si no tiene implementado un tacto post-servicio no puede medir la magnitud de la pérdida de preñeces. Además, el porcentaje de toros en este estrato de productores es muy ajustado y la presencia de algún animal con alguna de estas enfermedades implica la necesidad de reemplazarlo por otro con el impacto económico que ello implica.

Recomendaciones

La recomendación del Inta es que se realice la revisación andrológica completa de toros al menos una vez por año, y que se implemente el diagnóstico de raspado de toros para detectar la presencia de estas enfermedades venéreas con al menos dos raspados previos al servicio y dos raspados posteriores al mismo. Al encontrarnos en una situación de que muchos de los pequeños y medianos productores tiene el servicio todo el año, se debería implementar esta técnica en el periodo invernal, considerando que en esta época el disminuyen los servicios.

Consideraciones finales

El armado de grupos de productores y el acompañamiento de los técnicos del Inta, es una oportunidad que tiene de intercambiar información productiva, y aplicar tecnología de manejo. Desde el punto de vista sanitario conocer la importancia de implementar medidas sanitarias para mejora la producción.