La pobreza mata,  reduce y deteriora gravemente la  esperanza y calidad de vida 

Argentina tiene una participación relativa de más del 12% en el comercio mundial de granos y productos derivados de su industrialización. Los datos estadísticos siguen mostrándola en un sitial destacado dentro del concierto de las naciones que lideran estos indicadores.

Es importante recordar que hace varios años informes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) posicionaban a nuestro país en el octavo lugar (8º) como productor mundial de alimentos y la Organización Mundial de Comercio (OMC) la ubicaba séptima en el ranking de exportadores mundiales de los mismos.

Los datos estadísticos del mercado mundial de granos, aceites y subproductos siguen mostrando a la República Argentina en un sitial destacado.

“El trigo se despereza, podría subir hasta un 10% su siembra”. Destacó en mayo de 2019 la Bolsa de Comercio de Rosario. También presentó su tercera campaña consecutiva record. Los datos sobre granos crecieron un 6,5% en sus exportaciones en abril de este año, superando el año pasado en el rubro de harina y aceite.

En cuanto a satisfacer la demanda mundial del aceite de girasol habría que incorporar hectáreas de cultivo para cumplir con este requerimiento. Nos hace pensar en fortalecer el negocio y crear nuevas oportunidades para colocar la producción y mejorar el mercado interno. Por lo tanto en nuestra nación, no existe ausencia de producción alimenticia ni de su stock.

¿Porque no cierra la economía en este Continente?.

El Nóbel de Economía Amartya Sen plantea: ¿Cómo se explica que países más pobres dan a su gente una esperanza de vida y niveles educativos y de salud, mucho mejores que otros más ricos?. Compara así a Sri Lanka, el Estado de Kerala en la India, y Costa Rica, con países que tienen un producto bruto per capita muchas veces mayor . Y se pregunta: porque la gente vive bastante más años en los tres citados?. Sen muestra que inciden en ello los mejores niveles de equidad, y la existencia de políticas públicas activas en lo social

Si es baja, ello favorece el crecimiento, y posibilita que una vez generado llegue a los pobres. Si es alta se constituye en una traba feroz para el crecimiento y bloquea llegar a los pobres, Parece ser una de las causas de porque Argentina en los 90´s a pesar de altas tasas de crecimiento en los primeros años de la década, multiplicó el desempleo y la pobreza, redujo el mercado interno, debilitó la formación de ahorro nacional, aumentó las tasas de deserción y repetición escolar de los pobres y destruyó a los estratos medios.

Ejemplos de economías con rostro humano muy exitosas son Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Canadá. Están entre los primeros del mundo en las tablas de desarrollo humano, competitividad, y ausencia de corrupción. Son los lugares del mundo donde la gente vive más años y tiene mejores niveles de educación, salud, acceso a la cultura, libertad, y otros índices similares. Por otra parte, su visión de que la gente es lo más importante, es decir su ética del desarrollo ha generado valores que son el mejor preventivo anticorrupción. Todo ello se ha basado políticamente en grandes concertaciones nacionales de los políticos, los empresarios, los sindicatos, y la sociedad civil que han dado firme piso a estos proyectos nacionales de crecimiento compartido.



Índice de Desarrollo humano:

Muy buena la posición de México ya que avanzó seis lugares en la última evaluación del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios. Mal, porque retrocedió dos lugares en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

Hace muy poco tres distintos organismos internacionales liberaron sus evaluaciones globales: El Banco Mundial, reporte anual Doing Bussines, analiza la facilidad para hacer negocios entre sus países miembros; El Foro Económico Mundial, su Índice de Desarrollo Financiero, que hace una evaluación de este sector entre 57 países, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Índice de Desarrollo Humano detalla los avances de 169 naciones en materia bienestar e igualdad social.

Así, México fue la economía de América Latina con el mejor ambiente para hacer negocios, seguido de Perú (lugar 36), Colombia (39) y Chile (43). Argentina fue el que más progreso mostró en el último año en la región, para regresar al top 100. Con ese puntaje se ubicó en el puesto 92° del ranking global.

No todos son rosas. En el Índice de Desarrollo Humano México descendió dos escalones para situarse en el lugar 56. En este estudio se miden los logros en aspectos tan amplios como el ingreso, educación, salud y en general niveles de vida. Según las Naciones Unidas Chile es el mejor posicionado en América Latina, en el lugar 46, Argentina 47, Uruguay en el 52, y Panamá en el 54.

El tema no es que México se estanque en desarrollo humano, sino que otros países hacen más por el bienestar de su población. Pareciera que la situación se está derramando en Latinoamérica.

En su libro “La crisis de la democracia es el colapso de la confianza”. El reconocido sociólogo, Zygmunt Bauman, denuncia la desigualdad, la caída de la clase media y duda de la visión idealista de la revolución digital.

Desde que planteó, en 1999 su idea de la ‘modernidad líquida’ -una etapa en la cual todo lo que era sólido se ha licuado, en la cual nuestros acuerdos son temporales, pasajeros y solo válidos hasta nuevo aviso, se convierte en una figura de referencia de la sociología. Su denuncia de la desigualdad creciente, del descrédito de la política o su visión nada idealista de lo que ha traído la revolución digital lo han convertido también en un faro para el movimiento global de los indignados, a pesar de que no duda en señalarles las debilidades.

Voluntariado más democracia estable

Por una parte se necesita volver a revincular ética con economía. Una economía debe crecer, ser estable, competitiva, propiciar el progreso tecnológico, pero al mismo tiempo debe estar orientada por parámetros éticos, sobre lo fundamental, los niños, la familia, los jóvenes, la ampliación de oportunidades, la salud, la educación. La sociedad a través de actores como la responsabilidad social empresarial, el voluntariado, la articulación productiva de los mismos pobres, y la participación ciudadana puede aportar mucho a la lucha contra la pobreza. También es así cada vez mayor el compromiso social que la ciudadanía exige de la empresa privada.

Indicadores indiscutibles de si una economía funciona son: la situación de los niños y de la familia. En América Latina el 58% de los menores de 14 años son pobres. 22 millones de niños según la OIT se ven obligados a trabajar, lo llama “esclavitud forzada”. En Argentina un alto porcentaje de los niños menores de 14 años son pobres. Crecen los niños de la calle, expresión extrema de desamparo. El aluvión de pobreza está destruyendo familias a diario. Estudios recientes de la Universidad de Buenos Aires indican que uno de los efectos de la desocupación prolongada en el país ha sido la fractura y la violencia en muchas familias, que no pueden sobrevivir a tensiones tan extremas.

En nuestro país el trabajo voluntario ha contribuido a reducir algunos dolores sociales. Que a pesar de la crisis, esté aumentando continuamente la solidaridad, y más del 40% de la población este ayudando a los otros, indica que los valores éticos, están plenamente vivos en la ciudadanía, y ellos es un formidable potencial para una economía con rostro humano. Por otra parte, el avance de la democratización, de una ciudadanía activa, que está reclamando ética en las conductas públicas, en los liderazgos de todo orden, y una economía que democratice las oportunidades, y garantice los derechos mínimos inherentes a la dignidad humana, impulsará cada vez más este camino.

No basta con crecer

Ello es imprescindible pero no suficiente, hay una cuestión de calidad del crecimiento. ¿Se irradia a todo el país, o solo a las zonas urbanas, llega realmente a sectores masivos de la Población ó se concentra, ayuda a superar las discriminaciones ó las agudiza?. Un tema central en el nuevo pensamiento económico, es la desigualdad.

La visión que debe construirse es la de una economía eficiente, pero con rostro humano que cierre en lo que es más importante. El tema no es solo los recursos que una sociedad tiene, sino sus prioridades. Cuanto más recursos haya mejor, pero siempre habrá una cuestión de a qué se los asigna.