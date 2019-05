La vaca corre de atrás

Con el 18° Remate Especial de Vientres Braford de las cabañas El Rocío, Santa Irene y Santa Clara y Yuquerí, el pasado viernes comenzó la temporada de comercialización de vaquillonas de producción registradas. Y si bien había muchas expectativas respecto a la venta de esta categoría, la realidad marca que los precios no lograron actualizarse a la altura de lo que fueron los aumentos en la invernada y la faena. La falta de financiamiento y las perspectivas económicas del país le juegan en contra a la cría.

Con un encierre cercano a las 1.500 cabezas en los corrales del predio ferial de la Sociedad Rural de Mercedes, el viernes pasado tuvo lugar la mayor concentración de vientres Braford del país. Como lo vienen haciendo desde hace 18 años, las cabañas El Rocío, de Copra SA; Santa Irene, de Ganagrin SA; y Santa Clara y Yuquerí, de Urioste Hermanos, lograron juntar una gran cantidad de hacienda de excelente calidad, todas preñadas, para su gran remate de vientres. Como desde la primera edición, Colombo y Magliano SA estuvo como casa consignataria.

Como todos los años, el evento convocó a cientos de criadores de distintos puntos del país, atraídos por la tradicional calidad que presentan estas cabañas en la pista, tanto en la hacienda registrada como también en los vientres generales. El plazo de venta del remate fue de 60 y 90 días, sin financiamiento especial de tarjetas de crédito agropecuarias.

Quizá esto fue un condicionante para que los valores no fueran los que quizá se esperaban por parte de los remitentes. El negocio a mediano-largo plazo que significa comprar una vaquillona preñada es una apuesta que no todos deciden encarar en este contexto económico que vive la Argentina.

El arranque de las ventas puso en la pista a los animales más destacados, en números y en carga genética. Eso llamó la atención de las cabañas que estuvieron presentes, y que pujaron por las distintas vaquillonas registradas que salieron a pista mostrando el gran trabajo de selección que vienen realizando estas tres cabañas desde hace muchos años.

Los primeros lotes tuvieron mucha puja, y el precio máximo fue por una vaquillona de la cabaña Santa Irene, preñada a los 15 meses, por la cual se pagaron $195.000. “Es una muestra de la precocidad y la fertilidad del Braford; un animal muy destacado que decidimos poner a venta y creo que se vendió muy bien”, dijo Juan Baqué, gerente general de Ganagrin.

Al momento de salir a venta los lotes mas numerosos, los valores fueron más generales. Si bien hubo puja entre compradores por llevarse lotes de 10 vaquillonas y también jaulas enteras, presentadas por las cabañas, la demanda se vio más acotada y los precios fueron más bajos, quizá, de lo esperado, más allá de que el promedio por categoría fue considerablemente mejor que el del año pasado.

“La falta de financiamiento fue algo que condicionó mucho; en este remate tuvimos solamente el plazo que dimos las cabañas, de 60 y 90 días, cuando el año pasado en este mismo remate los criadores habían tenido hasta un año de plazo con un bajísimo interés con tarjetas rurales”, explicó José Aranda, titular de la firma Copra SA.

Asimismo, Aranda explicó que “hoy sin financiamiento los productores que pueden comprar son muchos menos; incluso en un momento en que la ganadería está muy bien”.

Por su parte, Juan Baqué, gerente general de Ganagrin SA, consideró que “Argentina es un país difícil para los que producimos vientres; pero es nuestro trabajo y son los ciclos de la producción; no podemos guardar las vaquillonas en un depósito hasta que las cosas mejoren en el país”. De todas maneras, el gerente de Ganagrin sostuvo que “las 400 vaquillonas que trajimos hicieron un promedio general de casi $35 mil, que significa un 75% más del promedio que hicimos el año pasado”.

Carlos Urioste, titular de Santa Clara y Yuquerí, se mostró menos satisfecho por el resultado del remate. “La venta estuvo un poco floja este año; vemos que no hay mucho interés por invertir en vientres, es una categoría que viene atrasada en valores, respecto a lo que es el ternero y la hacienda gorda; quizá la gente está invirtiendo su dinero en otros rubros”.

Mercado

Juan Pedro Colombo, martillero del remate, consideró que “la venta fue buena, es el 18º remate, que es un número importante, porque hacer un remate de estas características , entre tres cabañas y durante tantos años es para destacar”. El primer martillo de la consignataria comentó que “mucha gente vino a acompañar y después el mercado se fue moviendo a esa expectativa; los compradores no estaban seguros de qué iba a pagar y los vendedores a cómo se iba a vender; creo que el remate fue saliendo con valores razonables, con agilidad en las ofertas y mayor puja en los lotes de mayor calidad y no tanto en los lotes de menor calidad”.

Sobre la actualidad de la plaza, Colombo comentó que “el mercado está asi, no podés aislarte de las variables macro y micro económicas del país; podemos hacer que las cabañas presenten buenos productos, que los compradores vengan y ahí se van armando los precios; iremos viendo cómo continúan las subastas durante el año”.