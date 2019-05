Más de 23 mil hectáreas de cultivos extensivos en los campos correntinos

La Subsecretaría de Producción dio a conocer el informe de los resultados de la reciente campaña de cultivos extensivos (2018/19), propiciada por el Gobierno provincial a través del Programa Agrícola implementado y elaborado por los técnicos de la cartera productiva el año pasado. Más allá que la superficie agrícola no tenga un valor relativo a nivel nacional, es relevante para la provincia ya que valida la información que hasta el momento era estimativa y se ofrece como punto de partida para un trabajo sistemático de futuras campañas.

El informe señala que la campaña agrícola 2018-2019 en la provincia de Corrientes abarco un total de más de 23 mil hectáreas con los principales cultivos: trigo, maíz, soja y sorgo. Según el rendimiento promedio de cada cultivo, la producción total de granos en la provincia es de más de 100 mil toneladas.

Las 23 mil hectáreas se concentraron en un total de 77 productores, aclarando que solamente se tomaron productores de 2 o más hectáreas, sin considerar las producciones de maíz hortícola para choclo.

Del informe se detalla que fueron 2.055 hectáreas de trigo; 4.799 hectáreas de sorgo; 5.190 de soja y 10.989 hectáreas de maíz. Los rindes promedio fueron 2.055 kilos/ha para el trigo; 6.300 kilos para el maíz, 2.640 kilos en la soja y 4.200 kilos en el sorgo.

Los datos fueron obtenidos mediante el relevamiento de los productores que participaron en el Programa y recorridas a campo, además de informantes regionales calificados.

En este aspecto, el subsecretario de Producción, Jorge Fedre, comentó que “tuvimos una buena respuesta por parte de productores que se volcaron al programa, y tuvieron buenos resultados”.

En este sentido, el área agrícola se encuentra principalmente en el Centro y Sur de Corrientes, en los departamentos Mercedes, Curuzú Cuatiá y Sauce. “No obstante, se cosecharon algunos lotes de soja y maíz en Saladas y Empedrado, entre otros lugares, con buenos rendimientos”, explicó el funcionario provincial.

Fedre explicó que para lograr esta expansión de la agricultura, la Provincia cuenta con información detallada de las aptitudes de los suelos agrícolas, con estudios realizados en gran parte del territorio provincial. “El productor tiene información disponible y a escala de qué tipo de cultivos son aptos para los suelos de sus establecimientos; y esa información ha sido fundamental para que muchos se sumen a estos cultivos, por ahí no muy tradicionales para Corrientes”, señaló.

Cabe recordar en este sentido, que el año pasado se puso a disposición de los productores una línea de financiamiento especial para hacer frente a la campaña, lo que posibilitó que muchos agricultores se vuelquen a cultivos no tradicionales en sus campos.

“La idea es seguir y ampliar esta superficie lograda, porque consideramos que estamos lejos del techo que tiene la Provincia”, señaló Fedre, quien explicó que “sólo pensando en ganadería, la demanda de alimento que tenemos tiene que cubrir las 100 mil hectáreas de granos, principalmente maíz y sorgo”.