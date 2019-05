San Martín de Curuzú quiere definir la serie y Atlético Saladas, igualar 

Los representantes de la provincia en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB) jugarán esta noche en Rosario del Tala y Saladas por los cuartos de final de la Conferencia Norte del certamen, con el mismo objetivo: ganar.

En la ciudad entrerriana se presentará por segunda vez en cuarenta y ocho horas San Martín de Curuzú Cuatiá, que visitará a Atlético Tala, buscando una victoria que lo deposite en la siguiente instancia del certamen.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Gregorio Panizza, el mismo escenario donde el martes Atlético Tala se impuso por 86 a 76, para descontar la serie, que todavía favorece 2-1 al conjunto curuzucuateño.

A la misma hora, Atlético Saladas volverá a ser local en el estadio Juan Gabriel Noya ante Atalaya, donde el martes venció al conjunto rosarino por 80 a 68, para ponerse 1-2 en los playoff, por lo que esta noche buscará repetir el triunfo para igualar la serie.

Sigue “con vida”

El rojo logró estirar la serie al quedarse con el tercer punto de los playoff. El equipo local salió a jugar con gran actitud ante un conjunto rosarino que estuvo inicialmente impreciso. El negocio del local estuvo en el poste bajo, con Frencia marcando diferencias.

Sin embargo, Atlético bajó su rendimiento, lo que fue aprovechado por Atalaya, que mejoró en defensa, pudo correr la cancha, y también demostró su poder de fuego en los ataques estacionados para pasar al frente. Luego del minuto pedido por Carlos Pérez, el rojo volvió al juego y las cosas fueron más parejas. A base de actitud y con un pasaje interesante de Núñez, el anfitrión pudo cerrar mejor la primera mitad.

En el tercer parcial, Atlético castigó seguido de larga distancia para tomar una máxima de dos dígitos. A pesar de no contar con el “Flaco” Frencia, que se lesionó la rodilla izquierda, Lorenzo, y la baja de Mazzini (suspendido una fecha), el Rojo jugó el último periodo a puro corazón. Administró mejor las energías que su rival y lo supo cerrar para seguir “con vida” en la serie.

No pudo en el tercero

San Martín no tuvo su mejor noche el martes en Rosario del Tala. Pasó por grandes lapsos de desconcentración y no supo remontar un partido que luchó siempre desde abajo ante un rival que jugó con aplomo y serenidad para quedarse con el tercer punto de la serie.

El encuentro comenzó equilibrado, pero paulatinamente el equipo entrerriano fue estableciendo distancias, primero haciendo valer los centímetros y experiencia de Mateo, y luego rápidos contraataques casi siempre bien finalizados por Monti y Romero.

A la vuelta del descanso largo, Atlético Tala definió el juego. Tuvo la tranquilidad para vencer la presión que impuso la visita para establecer una máxima de 22 puntos que supo manejar hasta el final para quedarse con el juego.