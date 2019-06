Se atrincheró en su casa para que la Justicia lo escuche

Un hombre denunciado por su ex esposa por supuestos hechos de violencia se atrincheró en la casa familiar, donde no se encontraba viviendo por una restricción perimetral impuesta por la Justicia. Se trata de Angel Francisco Muñoz, de 69 años, quien se dedica a realizar trabajos de plomería.

El hecho se registró el domingo alrededor de las 18 horas, en el barrio Calle Poi, de la localidad de Saladas.

Pasadas las 02.30 horas de la madrugada de ayer y tras largas horas de negociación, el hombre desistió de sus intenciones y se entregó a la Policía. Una vez puesto bajo la custodia de los efectivos, fue trasladado al centro de salud local.

En el Hospital “María Auxiliadora” de Saladas, Muñoz dio una entrevista radial. Se quebró en varias oportunidades y expuso que no tenía un arma de fuego como se dijo inicialmente, pero utilizó una herramienta para simular una pistola.

Adelantó que tenía temor de quedar detenido y habló de “acusaciones injustas hacia mi persona porque en Saladas me conocen como un hombre honrado y trabajador”. Explicó que el problema “es porque me fui a Entre Ríos a ver a una hija extramatrimonial y a mi ex esposa no le gusta eso”.

“Tuve que hacer eso para que me escuche la Justicia”, afirmó y agregó que “en 44 años de matrimonio jamás golpeé ni anduve borracho como dijeron”, manifestó. Destacó la amabilidad del negociador policial Alejandro Bottini y el equipo que se acercó a la vivienda. Además al lugar concurrieron autoridades judiciales como la jueza de Instrucción, Dra. María Mareco y el Fiscal Osvaldo Ojeda.