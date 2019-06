Negri: "Hay que generar un nivel de confianza que no nos haga perder la elección"

El presidente del bloque de la UCR y del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó hoy que el Gobierno "tiene que generar un nivel de confianza que no nos haga perder" las elecciones presidenciales de octubre, y sostuvo que "hay que cuidar a la gente", ya que "el estrés social es altísimo".

"El Gobierno tiene que generar un nivel de confianza que no nos haga perder, y tener claridad en la política, no chiquita, sino grande, ni vivir del recuerdo o la nostalgia, y tener en cuenta lo que le pasa a la gente y no a los dirigentes", dijo Negri esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Consideró además que dentro del Gobierno "también se generan niveles de desconfianza", y dijo que "hay que cuidar mucho eso porque la gente está muy fatigada, cualquier aumento, aunque sea del 1 por ciento, genera un nivel de estrés social altísimo".

"El estrés social es altísimo. Estamos en un momento de recesión, de caída del consumo y de la actividad económica; la economía no creo que nos lleve a resultados electorales espectaculares", admitió el diputado radical.

"Cambiemos tiene un desafío muy difícil desde lo electoral. No le podemos errar. Tenemos que recobrar la confianza con la gente, lograr que no se despierten durante la noche con incertidumbre, depende de nosotros no intranquilizar a la gente", añadió.

En cuanto a las candidaturas en Cambiemos, Negri sostuvo que "no hay otro candidato" a presidente que Mauricio Macri, y afirmó: "No sé si está cerradísimo, pero no veo nada, las candidaturas a presidente no se arman en 24 horas, no se construyen en dos minutos".

"Acá lo que hay que discutir es si se vuelve atrás o no. De los frentes opositores, ninguno está sustentado por acuerdos entre ellos; el único acuerdo es ver como sacar al que está, de propuestas se habla poco", concluyó.