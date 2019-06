Está en buen estado el bebé abandonado en una caja de cartón

El bebé recién nacido que fue encontrado dentro de una caja en el partido bonaerense de Merlo está en buen estado de salud, informaron fuentes policiales y médicas.

El hallazgo se produjo el miércoles último, cuando un joven de 33 años que caminaba por la calle Dávila al 1100 junto a dos amigos escuchó quejidos provenientes de una caja.

Al acercarse encontraron un bebé con apariencia de recién nacido, vestido y con una nota que decía: “Quien haya encontrado a mi hijo Mateo le pido por favor que llame a su papá, se llama Joaquín y todavía no lo sabe, este es su número, no puedo cuidarlo ni tenerlo 15 (...). Nació ayer, 28/05/2019, a las 20.35. Lo amo mucho y espero que algún día me perdone” (sic).

Los jóvenes dieron aviso a la Policía que trasladó al bebé al Hospital Héroes de Malvinas, donde está en observación y fuera de peligro.

“El bebé está estable, pesa 2,920 kilos y no tiene ningún tipo de infección. Había tomado mucho frío, por eso se lo puso inmediatamente en una incubadora”, dijo a la prensa Marcelo Juez, médico del hospital de Merlo.

Juez relató que “la rapidez con que llegó al hospital lo salvó”, y estimó que nació el martes último, pero llegó al centro médico a las 20.15 del miércoles.