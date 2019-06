UTA no acató una nueva conciliación y hay paro de colectivos por tiempo indeterminado

Tras una jornada con idas y vueltas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente decidió llevar adelante una medida de fuerza por incumplimientos salariales de las empresas. De esta manera, quedaron suspendidos desde poco antes de la medianoche los servicios urbano, de media y de larga distancia provinciales por tiempo indeterminado.

Durante la mañana de ayer pareció que hoy finalmente habría servicio, ya que la Subsecretaría de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria. Aunque desde la dependencia provincial advirtieron que una huelga en estas condiciones sería considerada una falta grave e ilegal, los choferes aplicaron igualmente la medida de fuerza.

De esta manera, cerca de las 23.30, media hora antes del horario estipulado, las unidades comenzaron a salir de circulación. Transitaban por la zona céntrica con los carteles apagados, mientras que quedaban todavía algunos usuarios esperando.

En las paradas de colectivos, anoche, reinaba la incertidumbre. La UTA no confirmó durante la jornada si acataba o no la conciliación obligatoria, por lo que los usuarios se mostraron molestos. En plaza Vera, los pasajeros paraban las unidades y preguntaban si habría o no servicio a partir de la medianoche.

Incluso algunos choferes, ya cerca de las 22, expresaron no tener conocimiento. En las redes sociales, proliferaron las consultas de usuarios que no encontraban respuesta para poder buscar alternativas de traslado en la jornada de hoy.

“No sabemos si hay o no, por las dudas estoy volviendo un poco antes”, comentó una mujer en la parada de calle Salta, entre Junín e Hipólito Yrigoyen. En tanto, otro usuario opinó que “que hagan paro, pero que avisen porque sino no sabemos qué hacer”.

En la sede gremial, las puertas estuvieron cerradas, aunque pegaron en el exterior el comunicado de la Subsecretaría de Trabajo llamando a una nueva conciliación; algo que generó malestar entre los trabajadores.

Conflicto

Desde el año pasado se vienen dando complicaciones con el servicio de colectivos en la ciudad, por un conflicto salarial sin resolver. Con diferentes modalidades, algunos por 24 horas y otros sólo en horarios nocturnos, los choferes suspendieron en varias oportunidades los recorridos de los coches urbanos, de media y larga distancia.

La aplicación de la escala salarial del 2018 fue el principal motivo de huelgas este año, aunque también hubo otros reclamos en cuanto a condiciones laborales, suspensiones y despidos. Desde las empresas, en tanto, argumentan no poder pagar lo acordado a menos que se rediseñe la estructura de costos; es decir, discutir nuevamente subsidios y la tarifa. En tanto, a pesar de la intervención estatal, el conflicto no logró resolverse.

Además, a nivel nacional se encuentra vigente una conciliación obligatoria que apunta a resolver la problemática salarial de los trabajadores en todo el interior del país. Se espera que en los próximos días puedan volver a reunirse las partes y encontrar una solución; de lo contrario habrá nuevas medidas de fuerza a las que podrá adherirse la UTA Corrientes.

Con la medida por tiempo indeterminado, se espera que las negociaciones continúen, luego de que la UTA rechace un pago parcial ofrecido por las firmas de transporte. Así, los choferes estarán expectantes hoy, ya que aseguraron que sólo levantarán la medida en caso de que depositen el monto adeudado.

El dato

El servicio de colectivos Chaco-Corrientes se verá afectado hoy, ya que los recorridos serán realizados sólo por la empresa chaqueña Ataco Norte. Ersa, en tanto, no circulará por el paro.