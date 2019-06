Nadal rompe su propia marca y conquista París una vez más

El español Rafael Nadal extendió su récord en Roland Garros con la victoria en la final frente al austríaco Dominic Thiem por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 que le valió su duodécima conquista en el segundo Grand Slam de la temporada.

Nadal, número dos del mundo, se consagró además como el primer jugador, masculino o femenino, que obtiene 12 títulos en un mismo Grand Slam y se adjudicó el 18vo campeonato entre los cuatro mayores circuitos organizados por la Federación Internacional de Tenis.

“Rafa” ganó el Abierto de Australia (1), Wimbledon (2), Roland Garros (12) y el Abierto de los Estados Unidos (3). Así, queda a dos del suizo Roger Federer, quien ganó en 20 oportunidades un trofeo Major.

El mallorquín fue eliminado tan solo tres veces sobre 15 participaciones en Roland Garros. La primera ocurrió en 2009 (cuarta ronda), la segunda en 2015 (cuartos de final) y la tercera en 2016 (tercera ronda).

La reciente celebración en Roland Garros también le permitió igualar a Martina Navratilova como los tenistas que más ganaron un mismo torneo en la era abierta. La ex tenista checa-estadounidense ganó 12 veces el circuito de Chicago. Incluso, se superó a sí mismo porque ganó en 11 ocasiones los torneos de Barcelona y Montecarlo.

Hay una marca que desde ayer es exclusiva del español: es el único tenista que ganó en 12 ocasiones un trofeo de Grand Slam, tras superar el récord que compartía con la australiana Margaret Court, quien ganó 11 títulos en el Abierto de su país entre 1960 y 1973.

Ayer, Nadal desplegó una vez más su talento sobre polvo de ladrillo, la superficie que lo tiene como máximo representante con 59 triunfos, con un nivel superlativo sobre tres horas y un minuto de juego.

“No sabía si iba a competir y tener este trofeo significa mucho; gracias a todos por apoyarme”, manifestó Nadal antes de alzar una nueva copa que fue entregada por el legendario Rod Laver y el galo Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis.

“Thiem es un gran trabajador y es una gran persona, que es lo más importante”, agregó el “Rafa”.

Thiem, cuarto en el ranking, jugó de igual a igual desde el comienzo, aunque no pudo mantener el ritmo. El austríaco también se desenvuelve con solvencia en esta superficie, pero Nadal no le permitió despegar desde el tercer set cuando resultó prácticamente invencible en cada punto.

Nadal, con 33 años, resolvió con inteligencia y concentración máxima el partido, especialmente desde el tercer set, y eludió el desgaste físico ante un rival (25) menor en edad. A modo de consuelo, Thiem se convirtió en el cuarto oponente que logró arrebatarle un set a Nadal en finales de Roland Garros junto con el serbio Novak Djokovic, Federer y el argentino Mariano Puerta.

Nadal perdió este año con Thiem en las semifinales de Barcelona y no dio lugar a revancha para el austríaco en Roland Garros, a quien venció en la final de la edición anterior.

El “Rey de la Arcilla” acumuló su título 12 en el circuito francés donde se mantiene invicto en finales. Desde su victoria ante Puerta (2005) defendió con éxito cada duelo con rivales de fuste como Federer (2006, 2007, 2008, 2011), Djokovic (2012, 2014), el sueco Robin Söderling (2010), el español David Ferrer (2013), el suizo Stanislas Wawrinka (2017) y el propio Thiem (2018 y 2019).

El camino victorioso de Nadal en esta edición de Roland Garros dejó atrás a los alemanes Yannick Hanfmann y Yannick Maden; el belga David Goffin; el argentino Juan Manuel Londero; el japonés Kei Nishikori; Federer y Thiem. A todos, con excepción del Goffin y Thiem, superó en sets corridos.