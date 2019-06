Trump amenaza otra vez a México

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos firmó otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad con México que tendría que ser ratificada por los legisladores mexicanos.

El mandatario no proporcionó detalles, pero amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba el plan.

“Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano”, dijo Trump en Twitter.

“No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán”, agregó.

El mes pasado, Trump amenazó con aranceles del 5% sobre los productos mexicanos, los cuales aumentarían cada mes hasta que alcanzarían un 25% en octubre, a menos de que México detenga la inmigración ilegal a través en su frontera.

La imposición de aranceles fue cancelada el viernes después de que Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo sobre inmigración.

Por otro lado, Trump también se ocupó de China y dijo que la potencia asiática pactará un acuerdo comercial con la nación norteamericana porque tiene que hacerlo, pero señaló que los aranceles están listos para ser aplicados si no se logran avances.

Trump dijo que China devalúa su moneda y afirmó que es necesario hacer algo al respecto porque estas acciones crean un escenario de negocios injusto. Además, criticó las políticas de la Reserva Federal, considerándolas “destructivas” por no bajar las tasas de interés.