El Concejo repudió dicho de personal de Aduana contra los santotomeños

El Concejo Deliberante de Santo Tomé manifestó su repudio ante las declaraciones de un funcionario de la Aduana en el Centro Unificado de Frontera, ubicado en el Puente de la Integración que une esta ciudad con San Borja (Brasil), aludiendo en forma despectiva a los ciudadanos santotomeños.

En el audio que se difundió y que también fue publicado por diferentes medios de la ciudad fronteriza, se escucha el intercambio de palabras entre vecinas de Santo Tomé, quienes aducen que son discriminadas por su condición social. A lo que el personal aduanero dice “no conozco a nadie”. En otro fragmento del diálogo, esta persona sostiene que “si es por mí, que no venga nadie acá, porque no soporto a nadie de Santo Tomé; soy de Buenos Aires y me dan asco, así que váyase señora”. Y continuó diciendo: “Me dan asco los que viven en Santo Tomé, así que no me diga que conmigo pasan, porque conmigo no pasan, porque no conozco a ninguno de Santo Tomé”

Cuando una de las señoras le dice “gracias a las personas de Santo Tomé tenés trabajo”, el trabajador de Aduana le responde: “Se equivoca señora, yo tengo trabajo gracias al presidente Mauricio Macri”.

Por este incidente, el cuerpo deliberativo de la ciudad emitió una nota de repudio dirigida al jefe de la Administración General de Aduana de Santo Tomé, Marcelo Medina, en la que expresa: “Los que suscriben, en su carácter de ediles de las distintas bancas de este municipio, nos dirigimos a usted, atento al video que se viraliza”, y narran que “un funcionario de sus dependencias agrede a una ciudadana y en donde muestra un claro rechazo a todos los habitantes de nuestra ciudad”.

Los concejales reconocen que “respetamos el trabajo que deben realizar, pero consideramos que este hecho es una clara discriminación y maltrato”, ante lo cual dicen: “Entendiendo que es de extrema necesidad y de carácter urgente que se tomen las medidas correspondientes con el funcionario y para que hechos de esta naturaleza nunca más sean tolerados por ningún ciudadano”.