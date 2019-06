Escuela llevará el nombre de ex combatiente sanluiseño que fue identificado en Darwin

Presentación. La madre del ex combatiente junto a docentes y alumnos.

En San Luis del Palmar, el viernes se realizará la imposición del nombre “Héroe de Malvinas Ramón Cirilo Blanco” a la escuela Nº 784, ubicada por la Ruta Provincial Nº 8. Además publicarán una biografía del ex combatiente surgida de una investigación de alumnos, coordinada por docentes de la institución e investigadores de la Unne. En enero de este año en el marco del Plan Humanitario Malvinas, pudieron identificar sus restos sepultados en el cementerio de Darwin.

El camino que culminará este viernes con el nombramiento de la escuela, comenzó el año pasado cuando la comunidad educativa decidió que su institución, con más de 80 años de trayectoria, debía ser reconocida no sólo por su número. Entre las alternativas que se evaluaron para identificarla, en un primer momento surgió la idea de bautizarla con el nombre de un ex combatiente de la zona que falleció en la guerra de 1982.

Pero al existir pocos datos acerca de aquel joven combatiente, es que decidieron investigar quién era Ramón Cirilo Blanco.

El trabajo

Luego de haber tomado la decisión que el nombre de la escuela debía destacar la vida de alguna persona que haya sido significativa en el contexto local y considerando que el ex combatiente reunía todos los requisitos, la institución puso en marcha un proyecto de investigación con la colaboración de la Facultad de Humanidades de la Unne.

A partir de eso, alumnos junto con los docentes recorrieron el paraje y lograron contactarse con sus familiares. “Pudieron saber de palabras de una hermana materna de Ramón Cirilo que su cuerpo no estaba identificado en el cementerio de Darwin y era uno de los tantos “Soldado argentino sólo conocido por Dios”; y que la madre de Ramón -Porfidia- había viajado a las Islas Malvinas y que no había encontrado la tumba de su hijo”, destacaron en una publicación de la Unne.

La tumba

Tras el contacto con familiares y en el marco del Plan Humanitario Malvinas, que ya había identificado los cuerpos de soldados sepultados en las islas, en noviembre de 2018 familiares decidieron participar del proyecto. Meses después, precisamente a fines de enero del presente año, les informaron que el cuerpo de Ramón Cirilo Blanco había sido identificado y se encontraba en el cementerio de Darwin. En la segunda semana del pasado marzo, su hermana materna Mónica Gómez, pudo visitar Malvinas. Allí, por primera vez una placa identificaba la tumba.

Según manifestaron la directora de la escuela, Mabel Miranda y la investigadora de la Facultad de Humanidades de la Unne que colaboró con el proyecto, Florencia Conde, la iniciativa tuvo un gran impacto en la comunidad en general. “Todo el paraje se enteró que estábamos investigando sobre la vida de este soldado y todos contribuyeron con información”, subrayaron.

Finalmente, confirmaron que este viernes a las 14 se realizará la imposición del nombre “Héroe de Malvinas Ramón Cirilo Blanco” a la escuela ubicada por la Ruta Provincial Nº 8. En ese contexto también presentarán su biografía que reproduce aspectos de su vida, como “el lugar donde nació, sus primeros años en Arroyo Pontón, sus visitas y changas en Corrientes, la guerra y otros momentos, como el llamado al regimiento y la noticia de su fallecimiento”, destacaron desde el sitio oficial de la Unne.