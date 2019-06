Autorizan a Cristina Kirchner a viajar a Cuba

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial durante su gestión, la autorizó este miércoles a viajar a Cuba, entre el 2 y el 10 de julio, para visitar a su hija Florencia, informaron fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 2 sostuvieron que, a pesar de que el juicio oral ya comenzó, el viaje de la ex mandataria no demandaría cambios en el cronograma; aunque le indicaron que tendrá que informar su regreso al tribunal dentro de las siguientes 48 horas.

"A pesar de haber comenzado el debate en el marco de la presente causa, lo cierto es que la fecha en la que ha solicitado viajar no implicaría ninguna afectación del cronograma de audiencias ni tampoco importaría su ausencia en el juicio, a raíz de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio del corriente año", remarcaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu destacaron además que la defensa de la senadora y precandidata a vicepresidenta aportó copias de los pasajes de ida y vuelta, e indicó el domicilio en el que se encuentra el hotel en el que se hospedará.

"Ponderamos positivamente los precedentes que surgen de este mismo incidente, que exhiben que cuando ha necesitado ausentarse del territorio nacional siempre solicitó autorización, a pesar de que al momento de ser procesada no se le ha impuesto la prohibición de salida del país ni ninguna otra medida restrictiva de la libertad", sostuvieron los jueces.

Ayer, el fiscal del Diego Luciani se había pronunciado por rechazar el pedido de autorización formulado por la ex presidenta, aunque no contempló que su viaje no le implicaría tener que faltar a ninguna audiencia, tal como remarcó hoy el tribunal.

"Habiéndose dado inicio a la audiencia de debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, las razones invocadas para viajar ("motivos personales") no logran conmover aquella postura. Tampoco se advierte en la presentación analizada una variación de las circunstancias fácticas, o la existencia de nuevos motivos o razones adicionales que pudieren modificar tal opinión", había opinado Luciani.

Por otra parte, el TOF 2 emitió un fallo con el que rechazó la recusación presentada por la defensa de la ex mandataria contra el perito ingeniero Eloy Bona, quien se encuentra trabajando en la instrucción complementaria del caso.

El abogado Carlos Beraldi había señalado que el perito encargado de estudiar 5 de las obra públicas cuestionadas no era imparcial porque había compartido en sus redes sociales críticas contra la mandataria.

"El momento procesal para lograr el apartamiento del perito auxiliar de la justicia debe ejercerse en una instancia que no obstaculice la producción de la medida para la cual fue convocado", sostuvieron los jueces al rechazar el planteo por extemporáneo y remarcaron además que no estaba probada la falta de imparcialidad.