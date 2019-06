Seguridad vial: contabilizaron más de 2.500 caballos en los barrios capitalinos

Una de las problemáticas en materia de seguridad por la que atraviesa la ciudad son los caballos que se encuentran sueltos en la vía pública y generan riesgos para los transeúntes y conductores vehiculares ante posibles siniestros. Desde la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad manifestaron que en la Capital hay poco más de 2.500 equinos relevados y que durante el 2019 retiraron de las calles a unos 240 animales que deambulaban sin sus propietarios, algunos de los cuales se encontraban en mal estado o abandonados.

Actualmente la Comuna retira a los caballos sueltos de la vía pública y, en caso de que se encuentren en buen estado son trasladados mediante la equinogrúa al predio del barrio Esperanza. En tanto, si el animal se encuentra deteriorado o violentado, trabajan en conjunto con organizaciones proteccionistas locales para la recuperación y el resguardo del equino.

Autoridades municipales señalaron que en la ciudad hay más de 2 mil caballos identificados en los distintos barrios. “Se calculan que en la ciudad hay 2.500 caballos, se ven algunos desnutridos, enfermos, muy bien cuidados pero sueltos”, señaló en diálogo con Corrientes en el Aire el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Juan Acinas.

Asimismo, el funcionario detalló los operativos que fueron realizando en las últimas semanas.

“Desde marzo se secuestraron más de 240 caballos, a los cuales se los lleva a un establo ubicado en el ex matadero del barrio Esperanza donde se los cuida, alimenta y atiende. A los dueños se les realiza una infracción”, señaló Acinas.

“Las normas indican que los caballos que estén en la vía pública, deben ser secuestrados y la tracción a sangre no está prohibida en la Capital ni en toda la provincia”, indicó el funcionario municipal.

Anteriormente desde la Comuna manifestaron que en cada operativo de retiro de caballos de la vía pública, los agentes municipales suelen recibir agresiones verbales y amenazas por parte de los propietarios infractores. Desde la Unión de Carreros y Recicladores de la ciudad manifestaron que ellos cuentan con sus trabajadores de carros de tracción a sangre censados y que hasta el momento no registraron inconvenientes con la Municipalidad, pero que ante cada episodio de violencia que se registra se ve perjudicada la imagen del sector que actualmente se encuentra cuestionado por los casos de maltrato animal con los vehículos que emplean equinos para funcionar.