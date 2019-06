La avenida del medio: Lavagna-Urtubey

Roberto Lavagna encabezará la fórmula presidencial con Juan Manuel Urtubey como candidato a vice.

Luego del pase de Miguel Angel Pichetto al macrismo y el inminente acuerdo de Sergio Massa con el kirchnerismo, se reabrieron las conversaciones en el peronismo no kirchnerista: Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey alcanzaron un acuerdo para presentar una fórmula conjunta en la que Lavagna será precandidato a presidente y Urtubey será su vicepresidente.

Según se supo, los que hasta hace poco eran precandidatos presidenciales por Consenso 19, Lavagna, y por Alternativa Federal, Urtubey, comenzaron ayer a la mañana las conversaciones para unificar esos dos frentes con miras a las Paso del 11 de agosto próximo. Pero no habrá competencia en las primarias entre ellos porque ahora encabezarán una fórmula conjunta.

La creación de la fórmula Macri-Pichetto y el acuerdo que Massa encaminó con el kirchnerismo precipitaron las decisiones de Lavagna y Urtubey. Durante la mañana, ambos se reunieron en la Casa de Salta y el encuentro terminó a primera hora de la tarde. Lo que acordaron fue una fórmula conjunta.

Luego de la reunión emitieron un comunicado titulado “Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey se unen en ‘Consenso Federal 2030’”. En el texto consignan que “la mayoría de los argentinos necesita y reclama un espacio electoral que sea una alternativa superadora que les permita comenzar un camino de crecimiento, de justicia social y de unión para salir de la tremenda crisis que afecta a nuestra industria, a nuestras pymes y fundamentalmente al pueblo”.

Por ello, informaron que “decidieron unificar las diferentes fuerzas políticas que integran sus espacios creando ‘Consenso Federal 2030’ y presentarse a las elecciones trabajando juntos”. Y se comprometieron a presentarse “concentrando sus esfuerzos en la construcción de una alternativa posible a la pretendida polarización entre Macri y Cristina”.

Los dos precandidatos que redactaron el texto señalaron que “en momentos donde priman los proyectos personales por sobre las convicciones, es más necesario que nunca, tener actitudes generosas y democráticas que estén a la altura de las circunstancias”. Y señalaron que “Consenso Federal propone un camino de transformación que hoy resulta imperioso para la Argentina y el bienestar de sus habitantes, dejando atrás, de una vez y para siempre, la grieta que tanto daño ha causado”.

Pero no sólo eso causó la designación de Pichetto. La incorporación del senador a la fórmula de Mauricio Macri reconfigura Cambiemos y podría también alterar los planes de Martín Lousteau y Emilio Monzó. Al ex embajador en Estados Unidos le ofrecieron encabezar la lista de senadores por la ciudad de Buenos Aires. El diputado podría negociar la renovación de su banca.

La jugada política de nominar al peronista Miguel Angel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri desencadenó, como un dominó, una serie de movimientos al interior del flamante frente “Juntos por el Cambio”. En ese reordenamiento interno por las elecciones vuelven a aparecer los nombres de dos dirigentes que más reclamaron la apertura del frente oficialista a nuevos espacios: Martín Lousteau y Emilio Monzó.

Hasta ahora se sabe que el PRO volvió a ofrecerle al ex embajador en Estados Unidos que encabece la lista de senadores por la ciudad de Buenos Aires. La reconfiguración del frente de Gobierno, además, podría hacer rever los planes del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. “Es posible que el arribo de Pichetto haga cambiar su opinión de alejarse del Gobierno”, dijeron. Veremos. Lo que está claro es la dinámica de la política. Los que se durmieron o viajaron y hace un mes, si regresan o despiertan ahora no sabrán si la actualidad política nacional es real, o como muchas veces, puro cuento.