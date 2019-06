Primer aval para la contratación de un servicio de control electrónico de tránsito

En Goya se aprobó ayer una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a suscribir un contrato con la empresa Fluxa SA para la instalación de dispositivos electrónicos de control de tránsito. Una vez firmado el contrato, éste volverá al recinto para ser homologado. Si bien no establecieron plazos, estiman que el sistema podría comenzar a implementarse antes de que concluya el corriente año.

En diálogo con El Litoral, el concejal Jesús Méndez indicó que “en principio, el convenio con Fluxa se establecería por cinco años, con la posibilidad de que el nuevo intendente que sea electo en 2021 pueda rescindir la contratación con un aviso anticipado de 60 días. Asimismo, si la actual gestión no está conforme con la prestación, también puede dar por finalizado el trato, sin costo alguno”.

Precisó luego que la prestación consistiría en el contralor de exceso de velocidad, adelantamiento indebido y el cruce de semáforos en rojo.

En cuanto a los lugares en los que se establecerían los dispositivos de control como cámaras, tótems de velocidad, radares, etcétera, el edil detalló que dependerá de un estudio que llevarán a cabo en conjunto la empresa y el Municipio. Sobre esto acotó que “si los dispositivos se instalan en los accesos a la ciudad -según el caso- deberán contar con la autorización de Vialidad nacional o provincial.

Seguidamente, Méndez aseveró que el sistema no tiene fines recaudatorios, sino que busca evitar accidentes.

Oposición

Según destacaron oficialmente, el proyecto de ordenanza se aprobó por mayoría porque recibió el apoyo de los integrantes del bloque oficialista. Mientras que desde la oposición rechazaron la propuesta, que entre los principales argumentos que expusieron, figura que antes de la implementación de este tipo de sistemas, falta más prevención y educación vial. En este sentido, también sostuvieron que “la ley 25.650 tiene tres artículos y en uno de ellos dice que se prohíbe el uso del sistema de radar cuando no está reglamentado”.

Asimismo, se manifestaron en contra de establecer un contrato por cinco años “con una empresa que no se conoce” y expresaron que “que el mayor porcentaje se lo lleva la empresa, y que si no tiene fines recaudatorios, el Municipio debería comenzar con una fuerte campaña educativa”. Reclamaron, finalmente, que se debería destinar un porcentaje de lo recaudado a la Dirección de Tránsito para que cuente con recursos, por ejemplo, para la compra de semáforos, herramientas o uniformes para los inspectores.

Financiamiento

A fines de mayo pasado, representantes de la empresa Fluxa SA expusieron su propuesta ante concejales de Goya. Allí detallaron que el costo de la infracción será determinado por el Juzgado de Faltas e incluirá un costo adicional correspondiente al envío de la factura correspondiente. En tanto, el concejal Jesús Méndez aclaró que los costos de la instalación de los equipos correrían por cuenta de la empresa.