Cristina se irá a Cuba del 2 al 10 de julio

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a Cristina Kirchner a viajar a Cuba entre el 2 y el 10 de julio próximo para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en La Habana bajo tratamiento médico.

La decisión del tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, se da pese a la negativa que había comunicado el marte el fiscal Diego Luciani, quien lleva adelante la investigación por el posible direccionamiento de la obra pública vial.

El viernes pasado, la ex presidenta requirió ausentarse del país para estar con su hija. En esas fechas no hay audiencia en Tribunales, donde ella está imputada.

Los integrantes del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso firmaron la resolución con la que, por unanimidad, votaron de manera favorable ante el pedido del abogado Carlos Beraldi.

La defensa de la ex presidenta explicó que las razones del viaje eran “estrictamente personales y que la fecha había sido seleccionada especialmente para evitar que el viaje se superpusiera con las audiencias de juicio”, considerando que entre el 2 y 10 de julio no habrá audiencias por los diferentes feriados nacionales.

Asimismo, junto al escrito, la defensa acompañó copia de la reserva de los vuelos e informó el sitio en el que se alojaría durante su estadía, y se comprometió a dar noticia fehaciente de su regreso al país.

En su negativa, el fiscal señaló las “numerosas medidas cautelares restrictivas de la libertad” decretadas en otras causas en las que Cristina Kirchner se encontraba imputada, y manifestó que las razones invocadas para viajar (“motivos personales”) no conmovían el criterio sostenido en cuanto a que existían intereses de mayor jerarquía que necesitaban ser salvaguardados”.