El debate por la liberación de Lula quedó en suspenso

La Corte Suprema de Brasil cerró su audiencia del martes sin abordar el pedido de liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a haberlo incluido en su agenda la noche del lunes.

Las más de cuatro horas de debate de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) estuvieron dedicadas a discutir otros asuntos y el recurso de Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción, quedó fuera de la pauta.

Los cinco magistrados del tribunal se retiraron sin indicar cuándo abordarían el tema, aunque llegaron a agendar para el martes 25 de junio el tratamiento de otro recurso presentado por la defensa de Lula, que cuestiona directamente al ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro.

Los dos casos podrían en consecuencia ser tratados el mismo día, dado que el STF no tiene previsto deliberar la próxima semana.

The Incercept, el portal de investigación que reveló los chats entre Moro y los fiscales, dijo que los mensajes publicados representan una mínima parte de los que consiguió obtener.