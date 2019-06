Decían ser gendarmes, carecían de DNI y llevaban cigarrillos de contrabando y armas

Sobre la Ruta Provincial 36, en el acceso a la localidad de Alvear, la Policía de Corrientes demoró ayer una camioneta en la que iban dos hombres vestidos de verde, quienes adujeron ser miembros de la Gendarmería Nacional y llevaban armas y cigarrillos de contrabando.

Fuentes policiales precisaron que el procedimiento se llevó a cabo a las 6.30 de ayer a unos 700 metros del cruce de Ruta Nacional 14.

En el lugar se encontraba personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear desplegando diversos operativos de control rutinarios de prevención de hechos ilícitos, según confirmó el propio jefe de la dependencia comisario Néstor Ariel Sosa.

Según se informó, los policías interceptaron una camioneta Volkswagen tipo pick up doble cabina, de color blanca que circulaba en dirección este-oeste. Al detener la marcha del vehículo los efectivos solicitaron la correspondiente identificación a los ocupantes, tratándose de dos personas de sexo masculino, quienes se hallaban vestidos con uniforme de color verde y manifestaron pertenecer al escuadrón de Gendarmería Nacional, con asiento en esa localidad, indicaron desde la Policía.

Agregaron en tal sentido que los sospechosos se negaron a identificarse y manifestar la actividad que realizaban.

Posteriormente, “al solicitarle la verificación en la parte trasera de los asientos se observó que transportaban (detrás de los asientos delanteros, en el piso) dos bolsas plásticas de color negro y en su interior contenían cartones de cigarrillos con la inscripción Rodeo, y en el asiento trasero se hallaba una mochila de color negro y un arma de fuego (calibre 38 tipo Winchester), marca Amadeo Rossi SA”, expresó el comunicado policial.

Identificación

Remarcaron que pese a todo los ocupantes de la camioneta se negaron a identificarse ante el personal policial y al bajarse del rodado, el conductor del mismo, quien tenía un arma calibre 9 mm, procedió a cargar en la recámara. Se le solicitó que desistiera y se tranquilizara, relataron.

El propio comisario Sosa ante el hecho explicó se hizo presente en forma inmediata en el lugar para dialogar con estas personas. “Manifestaron ser S. O. y M. C., ambos funcionarios de la fuerza antes mencionada. No pudiendo acreditar propiedad del arma mencionada e informando que los cartones de cigarrillos traían de un procedimiento realizado por Ruta Provincial Nº 36 y 40 jurisdicción de Santo Tomé, y que traían separados dichos bultos para después adjuntar a la causa que llevaban a cabo. Se procedió a poner en conocimiento a las autoridades judiciales pertinentes”, precisaron.

Asimismo en presencia de un testigo hábil se constató que transportaban la cantidad total de 79 paquetes de cigarrillos marca Rodeo y un paquete marca 51.

Se procedió al secuestro preventivo de los elementos descriptos anteriormente y al traslado de las personas involucradas hasta la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear donde se se realizaron las diligencias de rigor.