No sesionó Diputados

La Cámara baja no sesionó ayer y no lo haría en todo el mes ya que sus principales autoridades están en China, junto con el gobernador Gustavo Valdés.

Se preveía que pese a la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, los legisladores sesionarían de todos modos. Sin embargo, del viaje además participa Eduardo Vischi, vicepresidente primero de la Cámara. La comitiva volverá recién el 26 de junio. Hasta entonces no sesionarán.