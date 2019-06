Colectivos: el servicio de ayer fue normal y hoy pagarían parte de los montos adeudados

Luego del paro por casi 36 horas del servicio de transporte público de pasajeros, los enfrentamientos con la Policía y el acuerdo dado el reconocimiento de la escala nacional entre las empresas que realizan la prestación y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en la jornada de ayer las unidades circularon con normalidad y desde el sector de los trabajadores informaron que hoy se realizaría el pago de la escala nacional del mes de mayo, mientras que la modalidad de pago de los períodos de agosto - abril se definiría más adelante.

A pesar del dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Subsecretaría de Trabajo a fin de evitar la medida de fuerza convocado por la UTA, el servicio fue interrumpido el lunes y el martes, hasta pasada la tarde, cuando algunas unidades volvieron a circular, como consecuencia de que algunos trabajadores se encontraban heridos como consecuencia de los enfrentamientos con la Policía y en este marco y tras un acuerdo logrado entre las partes, El Litoral consultó sobre la reanudación del servicio de transporte a los trabajadores, quienes informaron a El Litoral que “el servicio fue restablecido en las primeras horas de la tarde del martes y se brindó normalmente hoy (por ayer). Y si bien tenemos compañeros heridos por la represión que sufrimos, hoy estuvieron cumpliendo con su trabajo”.

“Repudiamos firmemente el operativo de seguridad que llevaron adelante las fuerzas policiales y que implicó balas de goma y gases lacrimógenos. Ningún trabajador debe dejar que lo amedrenten mal utilizando la fuerza pública. Los efectivos lastimaron a gente trabajadora que llega a esta situación porque los organismos que deben defendernos no lo hacen y las autoridades que deben protegernos ayer apuntaron contra nosotros”, exhortaron.

En cuanto a los montos adeudados y la modalidad de pago acordado que logro levantar la medida de fuerza indicaron que “hasta las 18 de mañana (por hoy hasta las 18) podemos confirmar que la diferencia de acuerdo a la escala nacional del mes de mayo fue depositada, mientras que tendremos que acordar nuevamente las fechas y modalidad de pago de los montos correspondientes a los meses anteriores, es decir, desde agosto hasta abril”, comentaron.

En tanto, en relación a los motivos por los cuales se llevó adelante la medida de casi 36 horas y su levantamiento tras los disturbios comentaron que “realizamos la medida de fuerza porque los empresarios no querían reconocer nuestra escala nacional y hablaban de una aproximación. Pero ahora hemos logrado su reconocimiento y en consecuencia mañana (por hoy) se nos abonará la diferencia de acuerdo a ese cuadro y las deudas correspondientes al 2018 (agosto-abril) se determinará de acuerdo a esos haberes”.

Se debe señalar que las cartas documentos que implicaban despidos a unos 20 trabajadores quedaron descartados y las horas que no trabajaron por la medida de fuerza no implicará descuentos en los haberes.

Y en este contexto, donde las partes pudieron acordar posiciones, desde Ersa ayer emitieron un comunicado repudiando el accionar de todas aquellas personas que ajenas al conflicto provocaron los incidentes.

Además, en la misiva aclararon el rol de seguridad que estaba cumpliendo la Policía de Corrientes y se comprometen a tratar de lograr una solución racional y pacífica de la difícil situación económica generada en el transporte público de pasajeros, que amenaza pone en peligro la fuente de trabajo de cerca de 800 familias.