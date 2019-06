Simonetti presentó su libro y dijo: “No es un oráculo, es la expresión de una opinión”

Ante un importante marco de público, Jorge Simonetti presentó ayer en el salón auditorio de diario El Litoral su cuarto libro, “La Neoizquierda”, un texto en el que expone su teoría sobre la izquierda en la actualidad. El acto fue presidido por el subdirector de este matutino, Eduardo Ledesma, y el referente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, y contó además con la presencia del director propietario Carlos Romero Feris y reconocidas figuras del ámbito político. “Este libro no es un oráculo, es sólo la expresión de una opinión”, dijo el autor.

“La Neoizquierda” es una obra escrita con un lenguaje accesible en la que el autor expone que la izquierda ha cambiado en todo el planeta y que ha perdido su esencia salvo en lugares como Corea del Norte y Cuba. “No es una ideología que contrasta doctrinariamente con el liberalismo, apenas llega a significar una estrategia para hacerse del poder, con una metodología que ha sido llevada a cabo principalmente en Latinoamérica en los tres primeros lustros del siglo XXI, con experiencias que terminaron en un rotundo fracaso”, dice.

Simonetti contó que el libro fue escrito para satisfacer una inquietud personal, “escribí esto para hacerme un servicio a mí, porque quería saber qué es la izquierda hoy”, marcó durante el acto y agregó: “Lo fundamental de las ideas es el disenso”.

A modo de presentación, Eduardo Ledesma marcó: “Con Simonetti siempre hablamos y algunas veces estamos de acuerdo y otras no. En el libro, él opina y tiene un posicionamiento claro, además hay teoría política e incluye un apartado de la hegemonía que puede ser utilizado para analizar el presente político de Corrientes”, indicó.

A su turno, Alberto Medina Méndez felicitó al autor por su capacidad de reinventarse, también por el título de la obra y la dedicatoria. “Es un libro que tiene mucha tela para cortar”, consideró.

Vale resaltar que el libro tiene 290 páginas repartidas en cinco capítulos. Efectúa un recorrido por los sistemas ideológicos a partir del fin del medioevo, para desembocar en el análisis de las teorías políticas que marcaron el siglo XX. Analiza en particular el denominado socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, desde Lula hasta Chávez, pasando por los Kirchner, haciendo una comparación entre la izquierda cultural de estos tiempos con los tradicionales conceptos marxistas. Por último, recala en el análisis del populismo como categoría política, concluyendo que la izquierda de hoy es el sinónimo de populismo.

La obra se puede encontrar en la Librería ConTexto, calle 9 de Julio entre La Rioja y San Juan, y próximamente se podrá adquirir también en Mercado Libre y en Amazon (en formato electrónico o de papel) entrando a esos sitios o ingresando a la página web “jorgesimonetti.com”.