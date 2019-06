Alvear clasificó a las semifinales y Pingüinos mantiene la ilusión

Pasó la fecha doce de la Copa Palacio 2019 en el basquetbol de primera división de la ciudad de Corrientes y dejó como saldo la clasificación de Alvear a las semifinales, donde también tiene un lugar asegurado Colón. Por su parte, Pingüinos sigue con posibilidades de quedar entre los cuatro equipos que definirán el clásico torneo de pretemporada.

El pasado miércoles se jugó en forma completa la décimo segunda jornada. Alvear superó a Juventus 68 a 64 y se aseguró un lugar en la próxima fase, donde también ya estaba clasificado Colón, que le ganó a Sagrado Corazón 58 a 34, resultado que además le permitió mantener su invicto y el primer lugar.

En un cruce clave para llegar a las semifinales, Pingüinos dio cuenta de Córdoba por un ajustado 68 a 66. La definición se dio en los últimos segundos con un libre que anotó Mariano Vallejos.

Por su parte, Regatas consiguió su tercer triunfo consecutivo al vencer a Malvinas 1.536 Viviendas por 79 a 51, con 21 puntos de Gastón Turraca, y mantiene su lugar entre los cuatro de arriba, aunque todavía debe quedar libre en la competencia.

Además, Hércules triunfó frente a Sportivo 63 a 49 y San Martín hizo lo propio con El Tala 72 a 63.

Así se ubican

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón 20 puntos, Alvear 19, Córdoba y Regatas 18, Pingüinos 17, Juventus y Hércules 15, El Tala y San Martín 14, Unión Arroyito y Malvinas 1.536 Viviendas 13, Sagrado Corazón y Sportivo 11.

Lo que viene

Para concluir la fase clasificatoria quedan por jugarse dos fechas, la décimo tercera y la novena, que había sido postergada por condiciones meteorológicas. En la primera de ellas quedará libre Sportivo y en la segunda, Regatas.

Los partidos que restan jugarse son:

Fecha 13 (miércoles 19): Malvinas 1.536 Viviendas vs. Hércules, Córdoba vs. Regatas, San Martín vs. Pingüinos, Colón vs. El Tala, Alvear vs. Sagrado Corazón y Arroyito vs. Juventus.

Fecha 9 (miércoles 26): San Martín vs. Arroyito, Hércules vs. Pingüinos, Malvinas 1.536 Viviendas vs. Sagrado Corazón, Córdoba vs. Juventus, Sportivo vs. El Tala y Colón vs. Alvear.